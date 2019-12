Fue a prisión por matar a su novia de 15 años; nueva evidencia en zapato Nike lo sacaría de la cárcel

Una evidencia con sangre que debió entregarse antes y no se entregó

Después de que la Policía descubriera que el cuerpo de Leah Freeman, de 15 años, había sido arrojado de un empinado terraplén cerca de Coquille, Oregon, en el año 2000, el caso se mantuvo congelado durante casi una década debido a la escasa evidencia física y a los testigos que no vieron a Freeman secuestrado de la calle. Pero los fiscales finalmente construyeron un caso contra el novio de Freeman, utilizando una historia de una tumultuosa relación adolescente manchada por los celos y una de las únicas pruebas: la zapatilla Nike salpicada de sangre de Freeman, según publica The Washington Post.

Pero ahora, casi una década después de que un jurado dividido condenara a Nicholas McGuffin por homicidio involuntario, puede ser puesto en libertad, y ese mismo zapato manchado está en el centro de su caso de condena injusta.

Un juez descubrió el pasado viernes que el laboratorio criminal del Estado violó los derechos de McGuffin al ocultar la evidencia de ADN extraída de ese zapato, lo que ha reavivado las especulaciones sobre quién mató realmente a Freeman.

“El señor McGuffin ha mantenido su inocencia todo el tiempo y ha luchado para demostrar que el hombre equivocado está en prisión”, dijo su abogado y director ejecutivo del Proyecto de Justicia Forense, Janis Puracal, a The Washington Post. “Creemos que la evidencia de ADN establece eso, y ahora el tribunal ha reconocido que la evidencia de ADN es exculpatoria”.

“Creo que era un poco peligroso y, ya sabes, tal vez a ella le gustaba su lado peligroso”, dijo Mitchell a ABC News una década después. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Coos no respondió de inmediato una solicitud de comentarios el domingo por la noche.

Alrededor de las 9 p.m. Esa noche, McGuffin apareció para llevar a su novia a casa, pero Mitchell le dijo que Freeman ya se había ido. Condujo alrededor de Coquille en su Mustang, buscándola. Dos veces, los agentes de policía le detuvieron por un faro roto. Un testigo le dijo a la Corte que McGuffin llegó más tarde a su casa para consumir drogas esa noche, informó el Oregonian durante el juicio.

Aunque McGuffin y la familia de Freeman comenzaron a buscarla de inmediato, la policía trató su desaparición repentina como un caso de adolescente desbocado hasta que encontraron un zapato ensangrentado casi una semana después. Los oficiales tardaron otro mes en encontrar el cuerpo de Freeman, que se había descompuesto tan severamente que un médico forense no pudo determinar cómo había muerto.

Freeman desapareció el 28 de junio de 2000, después de que McGuffin la dejara en la casa de su mejor amiga, según los registros judiciales obtenidos por The Washington Post. La amiga, Sherrie Mitchell, se enfrentó a Freeman por su romance con McGuffin, que era un estudiante de último año en su escuela secundaria y tres años mayor que las chicas. Después de la discusión, Freeman salió furioso de la casa. “Creo que era un poco peligroso y, ya sabes, tal vez a ella le gustaba su lado peligroso”, dijo Mitchell a ABC News una década después.

Durante años, la policía llegó a un callejón sin salida, hasta que un nuevo jefe de policía reabrió el caso y trajo investigadores externos. En 2010, el fiscal de la pequeña ciudad puso a 100 testigos frente a un gran jurado para acusar a McGuffin.

Los investigadores se apoyaron en ese diluvio de testigos, porque la Policía nunca encontró ADN, manchas de sangre o testigos para vincular a McGuffin con el crimen. Los fiscales sugirieron que no había evidencia de sangre en el auto de McGuffin porque había limpiado a fondo el vehículo antes de que los agentes lo registraran. Y señalaron una prueba de ADN que, según dijeron, demostraba que, aunque el ADN de McGuffin no estaba en los zapatos o el cuerpo de Freeman, no había evidencia de ningún otro ADN y, por lo tanto, no había ningún sospechoso alternativo.

El abogado defensor de McGuffin argumentó que otro hombre había secuestrado y asesinado a Freeman, desacreditó a testigos que pudieron haber sido motivados a dar un testimonio condenatorio con una recompensa en efectivo, y señaló que el estado no había vinculado ninguna evidencia física a McGuffin.

El fiscal de distrito del condado de Coos, Paul Frasier, lo calificó como “el caso más difícil con el que he tratado”, informó Oregonian durante el juicio en 2011. Pero cuando la policía arrestó a McGuffin el 24 de agosto de 2010, estaban tan seguros de que tenían al hombre correcto que los agentes de la ley invitaron a un equipo de televisión de 20/20 de ABC News para filmar el arresto y el juicio.

En la Corte, Frasier argumentó que McGuffin creía que Freeman iba a dejarlo, y la estranguló en un ataque de furia celosa que se volvió violenta. Acusó a McGuffin de asesinato, pero luego agregó homicidio involuntario a los cargos.

“Lo hice porque… Realmente no creo que Nick McGuffin se despertara una mañana y dijera: ‘Tengo que salir a matar a Leah Freeman’, dijo en 2011, según el Oregonian. “Un conjunto desafortunado de circunstancias se unieron y Leah terminó muerta”.

La decisión de incluir un cargo de homicidio involuntario también aumentó la probabilidad de una condena en Oregón, donde los doce miembros del jurado deben aceptar condenar por un cargo de asesinato, pero solo diez deben aceptar condenar por otros delitos graves.

Pruebas sin entregar

El 19 de julio de 2011, una década después de que Freeman fuera asesinado, diez miembros del jurado votaron para condenar a McGuffin por homicidio involuntario en lugar de asesinato. Fue sentenciado a 10 años de prisión y enviado a un campo de trabajo en el Bosque Estatal de Tillamook, a unas 50 millas (80,4 kilómetros) al oeste de Portland, Oregon.

Cuatro años después de su condena, un nuevo abogado del Proyecto de Justicia Forense, que investiga condenas erróneas basadas en evidencia forense defectuosa, echó un vistazo al caso de McGuffin. Pronto encontraron pruebas preocupantes que nunca fueron entregadas a los abogados de defensa criminal de McGuffin.

Puracal, director ejecutivo del Proyecto de Justicia Forense, dijo a The Post que el análisis de ADN de la zapatilla de deporte de Freeman encontró genes en la sangre seca de un hombre desconocido. El ADN en el zapato no coincidía con McGuffin ni con ninguno de los agentes de la ley que manejaban la evidencia, lo que sugiere que alguien más pudo haberla matado.

El analista del Oregon Crime Lab que había probado el ADN de los zapatos sabía sobre el ADN del hombre no identificado, pero no se lo dijo a la Policía, los fiscales, el equipo de defensa de McGuffin o el jurado. Armados con la nueva evidencia, Puracal y su equipo presentaron una apelación en nombre de McGuffin y fueron a juicio en agosto.

En el tribunal, el laboratorio criminalístico dijo que en 2001, tenía una política que permitía a sus analistas retener evidencia de pequeñas cantidades de ADN y argumentó que la omisión no violaba sus reglas en ese momento. Ese reclamo no impresionó al juez.

“Este caso fue a juicio en 2011”, escribió la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Malheur, Patricia Sullivan, en su fallo del pasado viernes que anula la condena. “Se produjeron avances significativos en la detección de trazas de ADN en ese período de diez años, y para 2011, no hay disputa sobre los resultados que se habrían informado en ese momento o, si un experto en defensa hubiera preguntado, los resultados habrían ha sido revelado “.

(Editado por Pelayo Escandón)