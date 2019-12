Aleyda Ortiz, estrella de Despierta América, al estilo de Ninel Conde, con diminuto bikinazo 

No cabe duda que la joven modelo es la mujer más candente del programa... sus piernas están de infarto y sus abdominales duros...

Aleyda Ortiz es una de las conductoras del programa matutino de Univision, Despierta América. Y el pasado 24 de noviembre se atrevió a lucir un diminuto bikini, y es que sus curvas pueden ser presumidas sin ningún pudor, porque luce tan despampanante y tonificada como Ninel Conde, sino es que más. No cabe duda que la joven modelo es la mujer más candente del programa… sus piernas están de infarto y sus abdominales duros…

Pero parece que la conductora de televisión reconoce a los envidiosos, y para ellos compartió esta publicación con un fuerte mensaje: “Así me gusta empezar mi domingo… 😎 Comparte esta “Aleyda”, con los envidiosos también…. 😜 #whynot 📸 by my hubby: @casanovafinancial”.

Compañeras del medio han reaccionado a su comentario e imagen, destacando lo bien que se ve, por todos lados.