La verdad, al fin, sobre la separación de Julián Gil y Marjorie de Sousa

¿Será que aún existe la posibilidad de que retomen su amor?

La hermana de Julián Gil ha revelado que la verdadera culpable detrás de la separación entre Julián Gil y Marjorie de Sousa es la mamá de la actriz venezolana.

Según Patricia Ramosco fue Gloria Rivas la causante de los mayores problemas entre su ex cuñada y su apuesto hermano.

Ramosco habló claro con el programa Ventaneando y apuntó lo siguiente: “Es un problema la mamá. La mamá tiene una serie de problemas importantes, por lo que es muy difícil convivir”.

La ex cuñada de Marjorie incluso aseveró que la señora no puede tampoco convivir en paz con su propia hija. “No puede convivir con ella -Marjorie de Sousa-, que es la hija, no puede esperar que una tercera persona tenga que aguantarsela a cuenta de que es tu mamá”.

En la entrevista también confirmó que Julián estaba dispuesto a formar una familia con Marjorie, a tal punto que estaba dispuesto a ponerle un departamento a la mamá de ésta, para que ellos pudieran gozar de total intimidad. Sin embargo la actriz se negó en redondo.

La entrevista brindada por Patricia Ramosco es muy polémica, puesto que en sus afirmaciones reveló que Julián y Marjorie ya se habían separado cuando ésta descubrió que estaba embarazada, razón por la cual intentaron sacar la relación a flote.

Todo lo anterior le ha propuesto un panorama más amplio a los fans de la pareja, quienes siguen sin entender cómo el amor que decían tener pudo venirse abajo “tan de repente”.