Muchos neoyorquinos en riesgo de perder los cupones de alimentos

Gobierno Federal da a conocer la primera regla que quitaría la ayuda alimentaria a cerca de 700,000 personas en todo el país.

El Gobierno federal avanza en cambios profundos para disminuir la asignación de cupones de alimentos del Programa de Asistencia de Suplemento Nutricional (SNAP). El primer paso, se dirige a poner límites y eliminar las excepciones, para quienes estando en edad económicamente activa, en perfecto estado de salud, y sin dependientes han podido optar por este beneficio.

La primera nueva regla y sus aspectos finales, de otras dos que aún se preparan, ya fue publicada este miércoles por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y está previsto que entre en vigencia en abril 2020. Esta semana, culminó la etapa de consulta pública, la cual de acuerdo con medios locales, recibió 140,000 comentarios negativos.

La disposición dada a conocer y que ahora deberá ser analizada por las agencias de cada estado, modifica esencialmente los trámites para obtener y extender la asignación de cupones a la población desempleada.

El titular de Agricultura, Sonny Perdue, confirmó en una conferencia telefónica, que este primer cambio podría afectar a 688,000 beneficiarios de cupones en todo el país, pero defendió la propuesta por estar conectada con lo que calificó como “una pujante economía y tasas récord de desempleo”.

“No podemos estar estancados en el pasado. Ofrecemos la máxima prioridad a garantizar que las personas tengan las herramientas que necesitan para alejarse de la dependencia de los cupones y volver a la autosuficiencia”, aseveró el funcionario.

El foco principal de la propuesta divulgada, apunta a un segmento muy específico: “los adultos que son mental y físicamente capaces de trabajar y que no tienen dependientes“, clasificados en el programa como (ABAWD).

Según la ley vigente, este grupo no puede recibir cupones de alimentos, durante más de tres meses dentro de un período de tres años, a menos que trabajen, sean voluntarios o participen en programas de capacitación laboral durante el mes, pero en la mayoría de los estados se aplican excepciones para adjudicar el beneficio estudiando otros factores socio económicos, como vivir en refugios, ciertas enfermedades crónicas o vivir en apartamentos de renta controlada.

Ahora, se propone terminar con esas excepciones ya que la asignación presupuestaria del gobierno federal a los estados para cupones y excepciones laborales, estaría condicionada “rigurosamente” a datos y variables sobre la tasa de desempleo por área.

El efecto en Nueva York

Pero de acuerdo con un reporte del Urban Institute, si entran en rigor todos los cambios propuestos para reducir la asignación de cupones, también afectará de manera considerable a miles de ancianos, niños y estudiantes.

Por ejemplo, de haberse concretado estas modificaciones, el año pasado, 17.2% de neoyorquinos que reciben este programa alimentario, habrían perdido el beneficio, de acuerdo con una proyección detallada de este grupo de investigación.

El Estado de Nueva York, en donde aproximadamente 2,7 millones de personas se calcula reciben estos cupones , figura en la lista como el sexto estado en donde esta medida, tendría más impacto, antecedido por Vermont, Pensilvania, Rhode Island, Connecticut y Washington DC, respectivamente.

En todo el país, 3.7 millones de personas por mes, hubiesen dejado de recibir un promedio de $127.

De acuerdo con el mismo reporte, los blancos que optan por cupones “serían algo más propensos que otros grupos raciales y grupos étnicos, como los hispanos, para perder elegibilidad o beneficios bajo los cambios propuestos”.

“No entren en pánico”

Por su parte, voceros de la Administración de Recursos Humanos de la ciudad de Nueva York (HRH), ante estas reglas que buscan modificar los requisitos para el acceso al programa social de subsidio alimenticio más grande del país, recomiendan no entrar en pánico.

“Recordemos la experiencia y las expectativas ante los anuncios de las nuevas reglas de carga pública. Si un neoyorquino cumple con los parámetros para recibir cupones de alimentos, debe solicitarlo y punto. Hay muchos recursos disponibles para informarse de manera adecuada, para que no abandonen los programas y pasen hambre solo por falsas suposiciones”, sostuvo la fuente.

Se calcula que $72 millones de dólares han dejado de ingresar a la economía de la Gran Manzana, por la renuncia de 25 mil personas en los últimos dos años a los cupones de alimentos, por el temor a ser ubicados en el renglón de ‘carga pública‘, que les causara trabas para su proceso de regularización migratoria.

El dominicano Fernando Serrano, de 62 años, residente de Washington Heights, ya está jubilado por razones de salud. Es beneficiario de cupones de alimentos y razona que los “recortes anunciados de manera frecuente por el gobierno de Trump, son una maldad”.

“Con lo que recibo por mi retiro y los cupones, todo junto, no me alcanza ni para la renta. Me parece que con lo rico que es este país y en donde supuestamente hay un crecimiento económico, no hay razones para cortar las ayudas a los más desprotegidos. A veces ni trabajando muchas horas, aquí en Nueva York, con lo cara que es la vivienda, puedes comer bien”, comentó.

El inmigrante explicó que muchas veces hay que “informarse bien porque a veces nos sentimos amenazados sin razón. Fíjate que en este momento más bien estoy esperando que me aumenten el monto de los cupones al mes. En la Ciudad me indicaron que yo aplicaba”.

Reacciones en cadena

Ya algunas organizaciones han calificado esta regla como “irracional”, tal es el caso del Liberal Center on Budget.

“La tasa de desempleo general, es realmente una medida de todo el mercado laboral y no de personas sin un diploma de escuela secundaria que son increíblemente pobres y pueden carecer hasta de transporte”, analizó Stacey Dean, vicepresidenta de política de asistencia alimentaria de esta organización.

“Estamos hablando de un grupo diferente, que se enfrenta a un mercado laboral muy diferente”, concluyó.

El espíritu de la regla apunta a que los adultos aptos y sin dependientes, “deben participar más activamente en planes de trabajo voluntario, iniciativas estatales de inserción laboral, para permanecer en el programa SNAP”.

“La administración Trump está llevando a los más vulnerables al hambre, justo cuando se acerca la temporada navideña. Es despiadado, es cruel”, reaccionó el senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer.

Sonny Perdue, secretario de (USDA), agregó que están tomando medidas para restaurar la integridad de SNAP y “llevar a las personas hacia la autosuficiencia”.

“Existen muchas lagunas importantes en las pautas de elegibilidad. Con demasiada frecuencia, los estados han utilizado mal esta flexibilidad sin restricciones”, dijo el funcionario.

A juicio de Perdue, el programa SNAP proporciona beneficios esenciales para garantizar que las personas que enfrentan la pérdida de un trabajo u otras circunstancias difíciles, puedan poner comida sobre la mesa.

“Pero es igual de importante, la idea es proporcionar conexiones con el empleo y la capacitación, con la clara expectativa de que la gente se le facilite el camino y encuentre los beneficios del trabajo“, subrayó en conferencia de prensa.

Más recortes de cupones que podrían venir

Actualmente, en 39 estados, incluyendo Nueva York, una familia puede recibir beneficios de SNAP automáticamente si ya se le adjudican otros tipos de ayuda, como por ejemplo subsidios de viviendas de bajos recursos. Justamente, ese es el otro aspecto de fondo que pretende ser modificado, de acuerdo con Urban Institute.

Los hogares sin hijos, sin adultos de 60 años o más, y sin una situación específica de discapacidad para trabajar, perderían la elegibilidad bajo otra lista de cambios, propuestos por el gobierno federal.

Los hogares con un adulto de 60 años o más perderían la elegibilidad automática para recibir asistencia federal que los ayude a costear alimentos. Esto impactaría a por lo menos 600,000 hogares en el país.

Se plantea reemplazar los métodos que usan los diferentes estados para calcular el subsidio estándar, para los gastos de servicios públicos, como calefacción o electricidad, con un método más uniforme que se usaría a nivel nacional.

para los gastos de servicios públicos, como calefacción o electricidad, con un método más uniforme que se usaría a nivel nacional. Se exigirían más requisitos y se limitarían los programas de subsidios de alimentos a niños y a estudiantes en edad escolar, esto afectaría a cerca de 1 millón de menores.

En números

664,700 residentes del estado de Nueva York se hubiesen visto afectados con las medidas propuestas para cambiar la forma cómo se asignan los cupones de alimentos durante 2018.

101,900 neoyorquinos aptos y sin dependientes, se les hubiese dificultado el acceso al programa SNAP en este mismo periodo, de acuerdo con las proyecciones de Urban Institute.

9.5% hogares hispanos perderían el beneficio en comparación con el 13% de familias asiáticas y blancas, en todo el país.