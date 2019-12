“Lo digo yo y joden con que hablo del árbitro” El Piojo Herrera explota contra la prensa tras la derrota del América

En la conferencia de prensa posterior al partido de ida de semifinales entre Morelia y América, Miguel Herrera explotó contra la prensa cuando se tocó el tema de la expulsión de Jorge Sánchez, ya que para el director técnico azulcrema, la segunda tarjeta amarilla fue injustificada.

“No me pregunten de eso, la verdad es que condiciona, ¿quién te condiciona?, dilo tú porque luego lo digo yo y ustedes joden con que hablo del árbitro (…) si vas a insultar mi inteligencia me paro y me voy”