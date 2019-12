El nuevo Mazda CX-30 2020 se une a un concurrido campo de crossovers compactos

El nuevo SUV Mazda CX-30 hizo su debut en Norteamérica esta semana en el Auto Show de Los Angeles 2019. Es un modelo interesante porque llena un vacío muy angosto en la línea del fabricante, entre el subcompacto CX-3 y el compacto CX-5. Esto es similar a la estrategia de Nissan de colocar su SUV Rogue Sport entre los pequeños Kicks y el Rogue más grande.

El CX-30 tiene como base la misma plataforma que el automóvil compacto Mazda3, que obtuvo buenos resultados en nuestras pruebas. El Mazda3 se destaca con un interior silencioso y más exclusivo que sus competidores y una conducción cómoda, pero su manejo no es tan marcado como en las generaciones pasadas.

La lógica podría sugerir que Mazda llamaría al SUV CX-4, pero ese nombre ya se usa para otro modelo de Mazda que se vende fuera de los Estados Unidos.

Con una amplia oferta de tecnología y seguridad, el crossover de 5 asientos apunta a compradores más jóvenes que buscan una sensación más premium sin un precio premium. El equipo de Consumer Reports Cars verá el CX-30 y muchos otros modelos en persona en la exposición para proporcionar información sobre los próximos modelos notables.

Con qué compite: Nissan Rogue Sport, Subaru Crosstrek

Cómo se ve: un Mazda CX-5 ligeramente peinado hacia atrás con paneles oscuros en la parte inferior de la carrocería y una línea de techo inclinada.

Tren motriz: motor de 4 cilindros y 2.5 litros de 186 hp; caja automática de 6 velocidades; tracción delantera o en las 4 ruedas

Precio: $ 21,900- $ 29,600

Fecha de venta: diciembre de 2019

Opinión de CR

Este es un vehículo interesante. Tiene un precio agresivo y brinda una apariencia elegante y una sensación premium que no se encuentra en modelos similares de la competencia. A pesar de que Mazda ofrece una versión con tracción total de su automóvil compacto, el Mazda3, los compradores están comprando más SUV que sedanes y hatchbacks. Este SUV basado en Mazda3 combina el aspecto de un coupé con un hatchback en un paquete con mayor distancia al suelo que el automóvil compacto.

Por fuera

Mazda dice que el estilo elegante y audaz del CX-30 pretende evocar la creatividad. Para nosotros, está muy claro que el CX-30 parece una versión elevada del hatchback Mazda3. El SUV tiene la parrilla delantera amplia y abierta, característica de la firma y un capó largo. El perfil aerodinámico del CX-30 es muy similar al de un coupé, y se destaca en comparación con el Rogue Sport y el Crosstrek, de proporciones más tradicionales. Las ventanas en la parte delantera son grandes, pero el techo tiene una caída más pronunciada en la parte posterior del SUV, lo que podría limitar la visibilidad.

Por dentro

El interior se ve como si hubiera sido arrancado directamente del Mazda3, lo cual no es malo. Nos impresionó la dirección que tomó Mazda con la cabina del 3, con superficies generosamente acolchadas y molduras, botones y perillas de alta calidad. El acabado de la cabina se destaca en la clase de autos compactos. Mazda afirma que trabajó para minimizar el ruido de la carretera y el viento en el CX-30. Si está cerca de los niveles de silencio encontrados en la cabina de los 3, entonces la compañía habrá tenido éxito.

Al igual que el sistema en el sedán Mazda3, el sistema de información y entretenimiento del CX-30 incluye una pantalla central de 8.8 pulgadas montada en alto con un controlador giratorio colocado entre los asientos delanteros. En nuestras pruebas del 3, descubrimos que obliga a los conductores a hacer múltiples giros y toques del controlador giratorio para realizar tareas simples. La compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay viene en todas las versiones, excepto el CX-30. El asiento trasero no es particularmente espacioso, lo cual es normal para un SUV pequeño. Mazda dice que los reposapiés traseros están ligeramente inclinados para acomodar mejor a los pasajeros de los asientos traseros. Si bien técnicamente puede llamarse un SUV de 5 asientos, es más adecuado para transportar a 4 adultos como máximo.

Lo que lo impulsa

El CX-30 utiliza un motor de 4 cilindros y 2.5 litros de 186 hp que se combina con una transmisión automática de 6 velocidades. Cuenta tanto con tracción delantera como con tracción total. Esta es la misma combinación que en el Mazda3, como lo has adivinado. En nuestras pruebas encontramos que el tren motriz funcionó bien, sin vacilación. El ahorro de combustible de nuestro automóvil con tracción delantera fue bueno, pero no coloca a los 3 entre los automóviles más eficientes en combustible de la categoría.

Sistemas de seguridad y asistencia al conductor

El sistema de seguridad estándar Mazda i-Activsense incluye advertencia de colisión frontal, frenado automático de emergencia, advertencia de cambio de carril, asistencia para mantener el carril y un sistema de monitoreo del conductor. La advertencia de punto ciego solo se encuentra en los 3 niveles superiores de equipamento; el modelo básico no lo tiene.

Mazda afirma que el sistema de monitoreo del conductor, llamado Alerta de Atención al Conductor, utiliza una cámara infrarroja y LED infrarrojos para detectar qué tan abiertos están los ojos del conductor en un momento dado mientras conduce, la cantidad de veces que parpadea y el ángulo de la boca y la cara “para determinar el nivel de somnolencia o fatiga”.

El sistema funciona con el sistema AEB del SUV y emite una alerta sonora para que el conductor esté al tanto de una colisión inminente.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.