El Tronco de la Semana: a Morelia se le olvidó cómo jugar futbol

América se instaló en la final del futbol mexicano donde enfrentará a Rayados de Monterrey tras vencer este domingo a Morelia que se murió de nada, y es por eso que los michoacanos son el tronco de la semana.

Afición Rojiamarilla, este #Apertura19 jugamos y soñamos juntos 👑 ¡GRACIAS! por el #AMORelia que nos mostraron todo el torneo y seguiremos trabajando para regresar más fuertes ❤💛 pic.twitter.com/VoOdB2uaoR — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) December 9, 2019

Monarcas llegó con una clara ventaja de dos goles, pero parece que se olvidó de jugar, lo peor vino cuando el América ya ganaba el encuentro 2-0, y los michoacanos parecía que ganaban y no intentaron hacer nada.

Los jugadores de Monarcas no mostraron ni un poco de lo que se vio en el primer partido, no solo en la calidad del juego, les faltó determinación, ambición, no es posible que pasarán minutos jugando el balón entre el portero Sosa y sus defensas, como si no tuvieran que ir ir por un gol.

Al final, los michoacanos terminan una gran temporada dejando un muy mal sabor de boca.