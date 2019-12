“Me gustaría mucho volver y ser campeón con el América” Raúl Jiménez anhela volver a jugar con las Águilas

El América ya está en la final número 18 en su historia y la noticia ha sido celebrada por la gran afición azulcrema y futbolistas que pasaron por la institución, como el goleador de la Premier League, Raúl Jiménez.

El delantero salido de las fuerzas básicas de las Águilas, fue entrevistado por Marca Claro y confesó que desea en algún momento de su carrera, volver al América para ser campeón.

“Si algún día vuelvo sería al América, volver y ser campeón con América es algo que me gustaría mucho. Me dieron la oportunidad desde los 7 años que llegué al club, pasé por todos los procesos ahí, me dieron la oportunidad de debutar y de venir a Europa. Es algo con lo que estoy muy agradecido”.