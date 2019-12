12 trucos útiles si eres principiante en la cocina

En este artículo encontrarás tips útiles para que empieces a cocinar como un experto

Puede ser difícil cocinar si no has tenido anteriormente experiencias culinarias. De manera que la tarea no se te complique mucho, te daremos los siguiente 12 trucos para que tus primeras experiencias sean exitosas.

1. No tienes que usar todos los instrumentos de cocina

De acuerdo con CuerpoMente, no todos los utensilios de cocina son necesarios para preparar platillos. La experiencia te indicará qué instrumentos son adecuados para determinados platos y cuáles no.

2. Haz el doble

Hay comidas como el arroz de las que puedes hacer el doble para así ahorrarte tiempo. Lo que sobre lo puedes guardar en la nevera para así tener eso listo para una próxima ocasión.

3. Prueba las comidas mientras se hacen

Ir probando la comida mientras la preparas te permitirá saber si hacen falta ingredientes, cuándo puedes bajar o subir la llama, y determinar el tiempo de finalización.

4. La cebolla caramelizada no debería llevar azúcar

No es necesario agregar dulzor a un alimento dulce por sí mismo. Lo que sí pudieras agregar es sal o bicarbonato a la cocción porque incrementan el PH, haciendo que se caramelicen más rápido.

5. El ajo picado se quema más rápidamente

Cuando realices algún sofrito, no coloques el ajo picado de primero porque se quemará rápido. El ajo debe colocarse después de los otros ingredientes y antes del agua.

6. Marina mientras estés afuera

Hay algunos alimentos que puedes dejar marinando mientras estás fuera de casa de manera que estén listos cuando llegues. Tofu, tempeh y verduras son alimentos ideales para esto.

7. Remoja mientras duermes o cuando estés fuera de casa

Algo que algunas abuelas hacen es dejar remojar por la noche lo que se preparará el día siguiente, para así entrar en la cocina y empezar a cocinar desde el amanecer. Tú también puedes hacerlo con legumbres y frijoles.

8. Antes de cortar, deja que enfríe

Cuando preparares bizcochos y tartas, deja que se enfríen por completo antes de cortar. La estructura interna es delicada y el bizcocho puede tener un sabor pastoso si cortamos antes de tiempo.

9. Limpia sobre la marcha

Para que no se te acumulen los utensilios después de cocinar, limpia aquellos instrumentos que ya no necesites a medida que la comida se esté haciendo.

10. No muevas las verduras para que se doren

Si quieres verduras al dente, cocínalas a fuego alto y saltéalas de vez en cuando, pero intenta que siempre estén en contacto con el sartén.

11. No acerques las especias al extractor ni al fuego

Puedes prolongar la vida de las especias si las guardas en un sitio donde no entren en contacto con el vapor de las cocciones ni con el fuego de los fogones. Un lugar de este estilo son los gabinetes cerrados.

12. Descongela antes de usar

Por último, descongela y escurre lo que vayas a agregar al sartén. Si los colocas directamente desde la nevera, al rato liberarán agua, lo que puede entorpecer la cocción.

Cocinar es cuestión de práctica, pero conocer estos trucos de antemano puede ayudarte a generar platillos deliciosos y cargados de sabor.