Muere fotógrafo José A. Rivera

El puertorriqueño trabajó por más de 25 años en El Diario, donde marcó una era del mejor fotoperiodismo

NUEVA YORK.- Si este periódico tuvo un fotógrafo comprometido en captar la mejor imagen de los hechos que hacen noticia en la Ciudad de Nueva York, este fue José A. Rivera, el puertorriqueño que siempre residió en El Bronx y que murió el pasado domingo a los 62 años.

Su hermana, Maritza Rivera, se comunicó con El Diario para notificar la mala nueva, que ha entristecido nuestra redacción. José trabajó en este periódico hasta el 2013, luego de permanecer por más de 25 años, dejando su huella memorable como fotoperiodista y colega.

Lourdes Centeno, Editora de Metro a principios de los noventa lo recordó así: “José Rivera era un artista íntegro que cuidaba mucho la calidad de su trabajo fotográfico. En particular recuerdo una ocasión en que tomó una foto preciosa en el desfile de los Reyes Magos del Barrio pero cuando hicieron la pagina no editaron la foto de la manera correcta y él no dudó en dejarle saber al departamento gráfico. Se preocupaba de sus imágenes, antes, durante y después de tomarlas”.

Todos los colegas que tuvimos la suerte compartir con José aquellos años recordamos su meticulosidad en su oficio. Se exigía así mismo la mejor foto para cada edición. Así lo confirma Manuel Avendaño, ex subdirector del ‘Campeón de los Hispanos’

“Recuerdo a José A. Rivera no sólo como excelente fotógrafo sino como tremendo y sensible ser humano, gran amigo. Admiraba la forma minuciosa de producir sus fotos, cuidando el ángulo, el fondo y cada elemento para luego terminar en una tremenda impresión sobre papel o su edición digital. Y todo lo guardaba en un detallado archivo, cada foto tenía su código, fecha, calce y toda la información relacionada. Descansa en paz amigo y colega”, escribió Avendaño.

José Rosario, otro fotógrafo boricua de la época se atribuyó haber enlistado a José A. Rivera en El Diario.

“Rivera y yo coincidíamos por las noches en las cobertura de hechos policiales, particularmente por las noches. Tenía un gran olfato para localizar las noticias y captar la mejor foto, era un gran profesional, por eso no dudé en recomendarlo apenas hubo una vacante y bueno, hizo historia con El Diario”, rememoró Rosario.

Manny Patiño y Humberto Arellano, tanto como Bolívar Arellano, un veterano del El Post, se refirieron a José A. Rivera, como uno de los mejores fotoperiodistas con los que les tocó terciar en el tráfago noticioso de Nueva York.

Le sobreviven su esposa Narcisa Rivera y su hija Sofía Rivera

El cuerpo de José A. Rivera será expuesto este miércoles en la funeraria Castle Hill, localizada en el 1528 de Castle Hill Avenue, El Bronx, el servicio está previsto 4 a 9 pm.