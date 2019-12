A sus seis años el hijo de Nacho ya es diseñador de modas

View this post on Instagram

Papá orgullosísimo. 💪🏼🔥 Inger Mendoza: Santiago comenzó a vestirse él solito como a los dos años, no quería que lo ayudaran. No era que se ponía la ropa y ya, no, él hacía laaaas combinaciones. De verdad eran increíbles. Los zapatos sí se los ponía al revés siempre y no había forma de convencerlo de ponérselos bien. 😂 Hace como dos años y medio le dije que por qué no intentábamos diseñar algo juntos y le encantó la idea. Él quería que su ropa tuviera algo que ver con rock porque estaba en esa época probando tocar batería. Por ahí empezamos. Santiago siempre estuvo en el proceso creativo, eligió los colores y aprobó los diseños como todo un pro. Nos tomó muchísimo tiempo poder concretar algo pero al final, lo logramos. Diosito nos puso en el camino a las personas correctas para que todo fluyera 🙌 Hoy nace LITTLE SANTO STORE @littlesantostore, una tienda online para varones (por ahora) en donde no solo van a poder encontrar las creaciones de LITTLE SANTO, la marca de Santiago, sino que también podrán comprar ropa muy cool elegida por él. www.littlesantostore.com Este es apenas el comienzo…⚡️⚡️⚡️😎 #boys #cool #littlesanto #clothing #outfit #ropa #niños #jacquieandjackie #thebestisyettocome 🙌❤️