Abogados van contra golpe bajo de ICE a inmigrantes

Defensores buscan reinstalar servicio telefónico de ayuda

Defensores de los inmigrantes demandaron a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por cerrar la línea telefónica que permitía a inmigrantes reportar sus condiciones de encierro.

El grupo sin fines de lucro Freedom for Immigrants, que dirige la línea directa desde 2013 con una línea telefónica gratuita proporcionada por ‘La Migra’, presentó una demanda en un tribunal federal de Los Ángeles.

El recurso alega que la administración del presidente Donald Trump retiró la línea directa en agosto después de que se diera a conocer en el programa Orange is the New Black en Netflix.

“No pueden cerrar esta línea telefónica en represalia por el hecho de que no les gusta lo que Freedom for Immigrants dice”, dijo Moez Kaba, socio de Hueston Hennigan, firma que representa al grupo. “Y no pueden cerrar la línea directa porque quieren evitar que Freedom for Immigrants lo diga”.

ICE no ha comentado sobre la demanda, pero afirmó que dio de baja la línea del grupo porque “estaba haciendo mal uso de ella”, sin especificar las acciones del grupo “pro bono” que brinda asesoría a los inmigrantes.

Según el portavoz de la agencia, Bryan Cox, los inmigrantes no estaban usando la línea para hablar solamente con un asesor legal, sino que se triangulaban llamadas para conectar a los extranjeros con sus familias, reportó KTLA.

El plan original, según los activistas, es que los inmigrantes en los centros de detención pudieran llamar gratis, además de permitir a la organización administrar programas de visitas en instalaciones de todo el país, monitorear las condiciones de custodia y ayudar a reconectar a los detenidos con sus seres queridos separados en la frontera.

La línea directa recibió entre 600 y 14,500 llamadas por mes, según la demanda.