¿Desmantelados? Llegan muchos refuerzos a Chivas, ¿pero quiénes se van?

Además de la salida de Alan Pulido, que caló hondo en los corazones rojiblancos porque los abandonó luego de consagrarse como campeón de goleo del futbol mexicano, Chivas tiene planeado dejar ir a 7 jugadores más. Están llegando muchos refuerzos y por ello es imposible mantener a toda la plantilla del torneo anterior, así que el Rebaño busca ‘hacer espacio’ y ya publicó su lista de transferibles.

📝 Comunicado oficial | Lista de transferibles ⬇️https://t.co/anHMrsiRKQ — CHIVAS (@Chivas) December 11, 2019

Michael Pérez, Josecarlos Van Rankin, Alejandro Mayorga, Carlos Villanueva, Gael Sandoval, José González y Edwin Hernández no entran en los planes de la directiva del Rebaño, por lo que podrán ser negociados a partir de hoy.

Estos son los jugadores que no entran en planes para las 'Chivalácticas': – Josecarlos Van Rankin

– Gael Sandoval

– Alejandro Mayorga

– Michael Pérez

– Carlos Villanueva

– José González

– Edwin Hernández 🤔⚽️🐐🇲🇽 #Chivas #Clausura2020 #LigaMX pic.twitter.com/5HGIKx7HyQ — Fanbolero (@fanbolero) December 11, 2019

Pérez, Mayorga, González y Villanueva son jugadores canteranos que no pudieron consagrarse, no tuvieron demasiados minutos y cuando jugaron no demostraron algo que hiciera que Tena deseara mantenerlos en el plantel.

Van Rankin y Sandoval llegaron hace poco a Chivas como refuerzos ‘promesas’, pero quedaron en eso y nunca se convirtieron en realidad.

Ya con la lista de transferibles oficial del Guadalajara, podemos decir que Gael Sandoval es una de las peores contrataciones en la historia reciente de Chivas. También están transferibles Van Rankin, Mayorga, Pérez, Villanueva, González y Hernández. ¿Recuerdan peor contratación? pic.twitter.com/eqIbXh7dqH — Ernaldo Moritz (@Ernaldo58) December 11, 2019

De estos siete jugadores transferibles, Edwin Hernández es el caso más especial, ya que fue campeón con los rojiblancos en el 2017, pero desde entonces dejó de brillar y empezó a llamar la atención por los problemas extra cancha, incluso tuvo varios episodios polémicos con el entonces técnico José Saturnino Cardozo y fue enviado a préstamo al Pachuca, pero los Tuzos no hicieron válida la opción a compra.

Haciendo un balance de los jugadores que llegan y los que podrían irse, a todas luces es un cambio conveniente para Chivas, debido a que los futbolistas transferibles ya eran prescindibles para El Rebaño y los aficionados no los extrañarán; mientras que los nuevos refuerzos prometen darle a los rojiblancos el protagonismo que necesitan recuperar luego de varios torneos con malos resultados.