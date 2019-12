Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta este fin de semana de las más diversas actividades y conciertos por toda la ciudad. Aprovecha, además, para visitar mercados navideños en donde podrás adquirir regalos para toda la familia.

Jueves 12

Un singular árbol navideño

Visita junto a los más pequeños de la casa el Museo de Historia Natural en donde podrás apreciar un extraordinario árbol de 13 pies con 1,000 modelos de origami. El emblemático adorno navideño, con el tema ‘Océanos de Origami’, ha sido parte de las celebraciones navideñas en la ciudad durante más de 40 años. Hasta el 12 de enero. Información: http://www.amnh.org

Celebraciones en el Seaport District

Hay miles de razones por las que debes visitar el vecindario de Seaport District en esta temporada. Las atracciones incluyen un árbol de navidad de Winterland y el Pier 17 es la sede de una pista de patinaje sobre hielo en una azotea, que se complementa con una luminosa vista al Puente de Brooklyn. Las actividades en esta zona incluyen además el encendido del Menorah (Menorah Lighting) el próximo 22 de diciembre y una pantalla de luces en el muelle 17. Información: http://www.seaportdistrict.nyc

Viernes 13

Fiesta habanera con Olga Cerpa

Asiste a ‘Vereda tropical’, el concierto que ofrecerá la cantante Olga Cerpa, acompañada por 35 músicos de Gran Canaria. Este espectáculo forma parte de la edición número 18 de la conferencia anual, ‘Oda a La Habana: los primeros 500 años’, organizada por el Centro Cultural Cubano de Nueva York. En el Miller Theater de Columbia University, en el 2960 Broadway 116th St., Manhattan a las 8 p.m. Boletos: $20. Información: http://www.millertheatre.com / http://www.mestisay.com

Sábado 14

Vive una experiencia multisensorial

El artista multidisciplinario Okuda San Miguel, la marca de modas Desigual y el productor y DJ Paco Osuna se unirán durante una experiencia multisensorial, de la mano de Elrow’ art que, a través de arte, la música electrónica y la moda darán forma a ‘Kaos Garden’, una singular visión contemporánea del famoso cuadro ‘El jardín de las delicias’.

Esculturas aéreas, personajes fantásticos y mucha diversión irán de la mano con una programación ineludible, encargada por elrow. El evento será encabezado por Paco Osuna, seguido por el peculiar productor inglés Eats Everything y el talento suizo Andrea Oliva, así como Latmun y muchos más.

La primera edición de este proyecto está patrocinada por Desigual. Con ella, la marca de moda cumple con su propósito de apoyar al mundo del arte y a los jóvenes talentos, así como de inspirar a despertar la creatividad que todos llevamos dentro y convertirnos en artistas.

El público será parte de este proyecto de arte interactivo que incluye la participación de los reputados DJ’s de todo el mundo quienes actuarán sobre tres escenarios. Este evento se realizará en Avant Gardner en 140 Stewart Ave, Brooklyn. De 7 p.m., a 4:30 a.m. Entradas en: www. elrownyc.com

Lalo Rodriguez y Alex D’Castro

Si disfrutas cantar y bailar salsa entonces tienes una cita imperdible en Nueva Jersey con dos populares exponentes del referido género. Lalo Rodríguez compartirá escenario con Alex D’ Castro en una función que han titulado ‘Mano a mano’ y en la que podrás escuchar lo mejor del repertorio de cada uno de estos artistas. En XL Nightlife 323 North Broad Street, en Elizabeth, New Jersey desde las 8 p.m. Información: http://www.tickeri.com

Villancicos de Navidad

Deléitate con ‘Fantasias and Carols: A Cathedral Christmas’ el tradicional concierto que presentara la catedral St. John the Divine. En esta función el coro de la catedral estará bajo la dirección de Kent Tritle, y del director asociado Bryan Zaros. La presentación forma parte de la temporada ‘Great Music in a Great Space. A las 7 p.m., en Amsterdam Avenue (at 112th Street), Manhattan. Entrada general: $50. Información: http://www.stjohndivine.org/calendar/29431/fantasias-and-carols-a-cathedral-christmas

El Cascanueces de Brooklyn

Disfruta de una versión de la reinvención de una clásica historia de Navidad en The Brooklyn Nutcracker, una producción que funde ballet y una serie de géneros musicales entre los que incluyen el hip hop. El Cascanueces de Brooklyn, que tendrá funciones a las 2 y a las 7 p.m., transforma personajes y escenas familiares para representar las diversas tradiciones y la vibrante cultura de Brooklyn. En Queens Theater. 1027 Flatbush Avenue, Brooklyn, Información: http://www.brooklynballet.org

Los Lobos en concierto

Baila con la música de Los Lobos, quienes repasarán sus más grandes éxitos en un concierto en la ciudad. La banda, que recordarás por canciones como ‘La bamba’, ‘México americano’ y ‘Prenda del alma’ surgió en la década de los 60, cuando un grupo de músicos de origen mexicano se juntaron para tocar en la ciudad de Los Ángeles. En The New York Society for Ethical Culture, ubicado en el 2 West 64th Street at 8 p.m. Información: http://www.ethical.nyc

Domingo 15

Opera: La Flauta Mágica

No te puedes perder de la participación del tenor David Portillo en la producción de la Flauta Mágica que tendrá este domingo la Opera Metropolitana. Portillo, de origen mexicoamericano y quien nació en San Antonio, Texas interpretará el rol de ‘Tamino’. Flauta Mágica estará interpretada en inglés (no en italiano como generalmente se realiza) y tiene una duración de menos de dos horas. Información: http://www.metopera.org

Brooklyn Holiday Bazaar

La séptima edición del Brooklyn Holiday Bazaar es una práctica alternativa para comprar regalos para toda la familia. Este espacio también brinda música en vivo, te permitirá participar en diversas actividades y probar platos de la propuesta culinaria local. Este bazaar integra los productos de alrededor de 60 artesanos. Entrada gratuita. De 11 a.m., a 5 p.m., en el 501 Union St, Brooklyn. Información: http://www.brooklynholidaybazaar.com