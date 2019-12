Fisicoculturista se casará con el amor de su vida: ¡una muñeca inflable!

View this post on Instagram

О гендерном неравенстве Вы думаете я сейчас о том как нас,баб, ущемляют? Да нихуяшеньки Сейчас такая призадумалась. Бедные мужики. Как только от горшка два вершка ,сразу же прилетает им. И от кого? От самого родного человека -мамы : -Ты мужчина. Не плачь.Терпи. Не обижай девочек. Ну она же девочка. Уступи ей. И тд. И тп. На танец сам пригласи. Дары к ногам неси. Увози за сто морей и целуй ее везде – патамушта она родилась с норочкой. А ты нет! Ахуеть ,чо! Баба! Если ты сейчас читаешь этот текст. Иди к своему мужику, захвати холодного пиваса и пока он пьет, быстро сделай ему приятно за все те страдания, что принесли женщины, в его жизни. Ну, не знаю, спинку там ему почеши, маму его похвали, скажи что у него большой … Ум Честь И совесть