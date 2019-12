Los mejores mercados navideños de la ciudad de Nueva York

Si quieres comprar regalos originales para tus seres queridos en Navidad, no dejes de visitar estos lugares

Si algo ofrece Nueva York es un sinfín de lugares para comprar los regalos más originales para tus seres queridos en Navidad, sólo hay que darse un paseo por los mercados que se toman las calles en estas fechas.

Aquí te presentamos algunos de ellos:

The Holiday Shops at Winter Village at Bryant Park Bryant Park, Midtown West, Manhattan

Abierto: hasta el 5 de enero, 2020

Más de 150 quioscos de vidrio de diseño personalizado se alinean en Bryant Park durante la temporada navideña, lo que brinda a estas tiendas un atractivo tanto en el interior como en el exterior. El mercado atrae a artesanos locales e internacionales, que vienen a vender ropa, obras de arte, artículos para el hogar, productos de belleza y juguetes, así como una amplia variedad de alimentos. En el centro del parque hay una pista donde puedes patinar sobre hielo gratuitamente (el alquiler de patines oscila entre $18 y $33; también puedes traer los tuyos).

Grand Central Holiday Fair –Grand Central Terminal, Midtown East, Manhattan

Abierto: hasta el 24 de diciembre

La feria navideña de Grand Central ofrece una cálida alternativa en comparación a los mercados al aire libre. La mitad del Vanderbilt Hall está ocupado por 40 vendedores, incluido un número proveniente de la ciudad de Nueva York, que se especializan en productos hechos a mano, venden artículos de origen local y desarrollan su labor de forma responsable desde el punto de vista social. Aquí puedes encontrar ropa, accesorios, artículos para el hogar, obras de arte y juguetes. La ubicación del mercado facilita su accesibilidad para los que viajan diariamente, y aquellos que buscan recargar energías pueden detenerse para tomar una merienda o comida en el Grand Central Market, en el Great Northern Food Hall o en el comedor subterráneo.

Union Square Holiday Market –Union Square Park, Union Square, Manhattan

Abierto: hasta el 24 de diciembre

Cerca de 200 vendedores locales y nacionales se reúnen en este evento al aire libre, con la finalidad de vender sus productos como artículos de cuero, aceite de oliva artesanal y productos para el cuidado de la piel. Entre las características especiales de este mercado se destacan una sección llamada “Little Brooklyn”, una estación de calentamiento, un estudio de manualidades para niños y música en vivo. Al igual que en otros mercados, hay alimentos al alcance de tu mano, (echa un vistazo al área de provisiones de Urbanspace), con chocolate caliente y sidra de manzana disponibles para mantenerte cálido.

Columbus Circle Holiday Market – Central Park West y West 59th Street (acceso suroeste a Central Park), Midtown West/Upper West Side, Manhattan

Abierto: hasta el 24 de diciembre

Hay algo encantador en Columbus Circle durante la temporada navideña, las luces que brillan en la pequena plaza y los paseos en carruajes que puedes tomar en Central Park sobre la nieve. Escondido en la esquina suroeste del parque se encuentra uno de los mercados navideños favoritos de la ciudad, bordeado por pasillos de joyería, accesorios, obras de arte, artículos para el hogar y comida de chefs y artesanos locales. Selecciona todos los regalos en tu lista de entre los más de 100 vendedores, que allí se encuentran, antes de ir al parque a dar un paseo.

Catbird Winter Market y Welding Annex- 253 Centre St., Little Italy, Manhattan

Abierto: hasta finales de febrero del 2020

Este mercado ofrece artículos elementales de joyería fina, como anillos apilables y aretes con letras, así como regalos y objetos especiales de todo el mundo (velas de Casa Viviana, por ejemplo). Para un regalo que dure para siempre, la soldadura de pulseras está disponible.

TurnStyle Holiday Market –Estación del metro de Columbus Circle, 8th Avenue entre 57th y 58th Streets, Midtown West, Manhattan

Abierto: hasta el 31 de diciembre

Este espacio subterráneo de tiendas minoristas y restaurantes alberga aproximadamente 40 restaurantes, tiendas y quioscos. Para las navidades se han unido otros 18 vendedores de temporada, que ofrecen ropa, regalos y artículos para el hogar. Los puestos temporales incluyen Inaya, Me Oui y New York Makers, (https://newyorkmakers.com/blogs/magazine/news-new-york-makers-joins-2019-turnstyle-underground-holiday-market-in-nyc), que ofrecen una selección de obsequios de fabricación estatal, como malvaviscos artesanales, velas de soja y collares de diamantes Herkimer.

Astoria Holiday Market (Mercado navideño de Astoria, Queens)

Bohemian Hall & Beer Garden, 29-19 24th Ave., Astoria, Queens

Abierto: hasta 15 de diciembre

El domingo 15 de diciembre, el Bohemian Hall & Beer Garden de Astoria se transformará en un mercado navideño lleno de artesanos, panaderos y artistas locales con sede en Queens. Los artículos hechos a mano y vintage incluyen juguetes, joyería, accesorios, ropa, jabones, obras de arte y chocolates. Los participantes siempre están renovando el mercado de estilo familiar, pero una cosa se mantiene constante, la colección de objetos únicos que no conseguirás en ningún otro lugar.

Brooklyn Flea + Smorgasburg Winter Market – 25 Kent Ave., 8th fl., Williamsburg, Brooklyn

Abierto: todos los fines de semana hasta marzo del 2020

La ubicación del Brooklyn Flea en Williamsburg es sede de este popular bazar de la ciudad Nueva York. Visítalo para adquirir ropa vintage, artículos para el hogar, antigüedades, muebles, joyería, arte y manualidades; los vendedores de comida de Smorgasburg también estarán allí.

Holiday Handmade Cavalcade –Chelsea Market, 75 Ninth Ave., Chelsea, Manhattan

Abierto: hasta el 15 de diciembre

Al igual que en el Cavalcade de Brooklyn, los miembros provenientes del NY Handmade Collective (anteriormente conocido como el Etsy NY Team) traen sus productos y artículos hechos a mano desde el área triestatal. El grupo trabaja por la expansión y fortalecimiento de su comunidad al facilitar a los artistas locales una plataforma que les permita desarrollar su emprendimiento. Espera mercancías como bolsos, joyas, prendas de vestir, artículos para el hogar y obras de arte que se han hecho con amor.