Ramón Ramírez se arrepiente de haber jugado en el América y quiere que pierdan la final

El exjugador lamentó su paso con las Águilas

Faltan exactamente dos semanas para que se dispute la final de la Liga MX entre América y Monterrey, y previo al duelo, han sido varios los ex futbolistas que se han expresado en relación a dicho enfrentamiento, uno de ellos fue Ramón Ramírez, quien tiene pasado americanista.

El ex jugador de las Águilas, reconoció que desea que Monterrey sea campeón del futbol mexicano y aprovechó para recordar cuando, ante su propia voluntad, fue traspasado de las Chivas al América en 1999. “Tal vez hubiera querido que ese movimiento hubiera dado marcha atrás y que nunca hubiera pasado. Una vez que estaba ahí llegué con profesionalismo. Si me preguntas, quiero que Monterrey sea campeón. No quiero ver al América coronarse nuevamente”, señaló Ramón, quien siempre mostró su pasión por las Chivas.

"Mi fichaje con América nunca debió pasar". 🗣 Las palabras de uno de los emblemas de Chivas 😮🐐https://t.co/bTPys5hQJG — Futbol Picante (@futpicante) December 12, 2019

El mismo Ramón Ramírez aprovechó para tocar el tema del famoso “amor a la camiseta”, insitiendo en que el futbol tuvo un cambio generacional y se torno en un trabajo con mayor profesionalización. “Por tradición y orgullo no debe pasar del América a Chivas o viceversa. Con Oribe Peralta lo dije, si la directiva y el jugador están de acuerdo, adelante”, sentenció.

Tras su efímero paso con América, Ramón Ramírez jugó con Tigres y en 2002 volvió al equipo de sus amores, las Chivas de Guadalajara.