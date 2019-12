Toni Costa publica foto de Adamari López sin maquillaje

La presentadora de Un Nuevo Día luce espectacular "al natural"

El esposo de La Chaparrita de Telemundo, Adamari López, publicó una foto de la misma dejando muy claro que definitivamente es de las boricuas más bellas. Resulta que el bailarín Toni Costa no le preguntó e hizo pública la foto donde la conductora sale si un gota de maquillaje y aún así, sigue viéndose espectacular. Lo que demuestra que Adamari no importa si esté gordita o no, de que es bella, es bella.

La familia Costa-López estuvo en Puerto Rico por unos días disfrutando con amigos y familiares. Al parecer, al español le encanta la tierra y el sabor puertoriqueño. Por otro lado, Adamari sigue siendo noticia por su pérdida de peso y cada vez que luce look nuevo, sus fanáticos se desbordan en halagos.

Aquí les dejamos la foto de Adamari López al natural.