Triste debacle: de jugar al lado de Ronaldo en el Inter de Milán a panadero

Fabio Macellari sufrió un cambio de vida radical, estuvo en la Serie A, pero cayó en las drogas y hoy hace pan y corta leña

El ex defensor del Inter de Milán, Fabio Macellari, quien jugó una temporada al lado de Ronaldo, ‘El Fenómeno’, tuvo una vida llena de excentricidades mientras estuvo en la Serie A, pero el gusto le duró poco, ya que cayó en las redes de la drogadicción y la vida le dio un giro de 360 grados.

El ex futbolista reveló estos oscuros capítulos de su pasado en una entrevista que le concedió al programa de televisión Live-Non è la D’Urso en el que habló desde su nuevo lugar de trabajo: una panadería a las afueras de Italia.

Allí, el italiano de 45 años recordó sus años mozos y cómo fue que tiró por la borda la gran oportunidad que tenía de convertirse en una estrella del balompié, ya que fue ’neroazzurri’ en el año 2000 y compartió vestidor con figuras de la talla de Ronaldo, Javier Zanetti, Laurent Blanc, Clarence Seedorf y Andrea Pirlo, entre otros.

“Me divertí tanto que una persona normal necesitaría cuatro vidas para divertirse como lo hice en esos años”, recordó en un inició. “En un momento tiré todo a la basura. Dinero y carrera. Si pudiera volver el tiempo atrás, las cambiaría”, agregó el ex jugador, cuyo fichaje le costó 7 millones de dólares hace casi 20 años al cuadro milanés.

El jugador recordó que sólo duró una temporada en el Inter, ya que empezaron los problemas y tuvo que salir del club con rumbo al Bologna, luego al Cagliari y allí ya era demasiado tarde, porque estaba enganchado a las drogas.

“Salía con mis amigos, pasaba la noche afuera, volvía por la mañana y llegaba tarde al entrenamiento. Pasar a las drogas fue de un momento a otro”, aseveró.

“Cuando eres joven, no te das cuenta de lo afortunado que eres porque hay mucha ganancia (…) Siempre ofrecía en la discoteca, siempre gastaba para otros. Pero cuando dejas de jugar, el dinero no alcanza para mantener ese estilo de vida”, añadió.

“La droga conduce a esto. Lamentablemente me golpeé la cabeza pero tuve el apoyo de mi familia y comencé a trabajar nuevamente (…) ahora soy panadero y leñador. La panadería no es mía, trabajo allí cuando están mis amigos. No puedo quedarme quieto: si no estoy en la panadería, estoy en el tractor en las montañas cortando madera”, continuó.

Finalmente, reconoció que le gustaría volver a estar ligado al futbol, aunque ya lo ve más como un sueño, porque está consciente de lo difícil que sería luego de todo lo que pasó: “Me gustaría trabajar en la Serie A. Me gustaría trabajar con gente así para transmitir todo lo que experimenté. Dado mi pasado y los errores que cometí, es difícil de esperar, pero tengo la conciencia tranquila y tengo otra vida hoy. Espero que alguien vuelva a confiar en mí”.