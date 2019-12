Anel Noreña revela por qué sus hijos grabaron la llamada con Sarita Sosa

La exesposa del “Príncipe de la canción” confirmó que todo es parte de una estrategia legal

Tras la muerte de José José ocurrida el pasado 28 de septiembre, salieron a la luz los graves problemas que tenían José Joel y Marysol con su media hermana Sarita Sosa.

Pero fue en el mes de noviembre cuando el primogénito del cantante dio a conocer el audio de la llamada telefónica que sostuvo con su hermana el día en que murió su padre, lo que desató una nueva polémica en torno a los hijos del “Príncipe de la canción”.

Aunque en un principio se rumoró que Sarita podría emprender acciones legales en contra de sus hermanos por haber grabado esta llamada, también se dio a conocer información en la que aseguran todo fue parte de una estrategia legal de José Joel y Marysol por la demanda que interpusieron tres meses antes en contra de su hermana por haberse llevado de México a José José y negarles del derecho de verlo durante sus últimos días de vida.

Anel Noreña rompió el silencio y habló ante las cámaras de Suelta la sopa, en donde confirmó que la llamada se grabó por recomendación de los abogados de su hijo:

“Le dijeron: ‘cualquier cosa que tengas con tu hermana grábenla siempre, grábenla’. No sabían qué iba a hablar para que la chamaquita dijera “ya se murió”. Pobre chamaca ella está sola, ya no está su papá y su mamá ya no funciona”.

También reveló que espera haya una reconciliación entre los hijos del cantante, siempre y cuando aclaren todo lo sucedido frente a un juez de Miami.