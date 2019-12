La nueva serie de ‘El Señor de los Anillos’ sufre una importante baja

View this post on Instagram

Will Poulter habria dejado la adaptacion de ''The Lord Of The Rings'' de Amazon : Segun informa THR a tres meses de haberse dado a conocer que el actor Will Poulter (Midsommar) se sumaba a este nuevo y esperado proyecto, parece ser que finalmente el mismo lo habria abandonado debido a conflictos con su agenda dejando el acuerdo sin cerrar de manera oficial, pese a que la plataforma de Amazon todavia no dio declaracion alguna. Con la idea de filmarse a partir del próximo año y tomando en cuenta en que ya ha sido renovada para una segunda temporada, la producción de Lord of the Rings ya está en marcha para encontrar al actor que reemplazará el lugar de Poulter Dirigida por J.A. Bayona(Jurassic World: Fallen Kingdom) esta serie estara protagonizada por Markella Kavenagh, Joseph Mawle y Ema Horvath ambientandose en la Segunda Edad de la Tierra Media #Amazon #TheLordOfTheRings #ElSeñorDeLosAnillos #WillPoulter #JABayona #JRRTolkien #AmazonPrimeVideo