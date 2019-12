Silvia Pinal defiende a Alejandra Guzmán y exige que la dejen en paz

La actriz envió un contundente mensaje a todas aquellas personas que han utilizado las redes sociales para criticar a su hija

En los últimos días Alejandra Guzmán sorprendió a usuarios de Instagram al aparecer en diversas fotografías luciendo un rostro visiblemente alterado por las cirugías estéticas a las que se ha sometido, provocando las burlas de sus detractores.

Durante un encuentro con la prensa, en la cena que ofreció para celebrar el fin de año a los actores retirados de la asociación “Rafael Banquells”, la diva del Cine Mexicano y primera actriz, Silvia Pinal, salió en defensa de su hija y envió un contundente mensaje a todas aquellas personas que han utilizado las redes sociales para criticarla:

“Pobre de mi hija Dios mío, ya déjenla en paz, ella es bonita, y si no está bonita es por alguna cosa que se hizo mal, yo no la he visto, yo la veo bien y la veo contenta, y no tiene por qué andarse cambiando cosas”, explicó ante las cámaras del programa Venga la alegría.

Cuando se le cuestionó si alguna vez ha reprendido a la intérprete de “Volverte a amar” por someterse a cirugías en el rosto, la actriz respondió entre risas: “Yo creo que ya está muy grandecita para que la regañe, yo creo que me va a regañar ella a mí”, aseguró.