5 artefactos de cocina súper extraños

Con estos utensilios, tu cocina ya no volverá a ser la misma.

Si te gusta cocinar o simplemente lo haces por necesidad, sabes que requieres de muchos utensilios para las diferentes acciones que debes realizar para poder preparar tus alimentos: cortar, licuar, colar, cocer, asar y un sinfín de procedimientos.

Para algunos es posible que la cocina no sea lo suyo, sin embargo, si eres excéntrico, te quieres divertir al convertirte en chef de tu hogar o simplemente quieres darle un toque único y original a este espacio de tu casa, es momento de que te consientas y le brindes a tu área de trabajo nuevos y extraños objetos que no sólo te serán útiles sino que provocarán que cualquiera se anime guisar.

1- SET DE 5 CUCHILLOS CON BASE

Si además de convertirte en chef, siempre deseaste ser mago, este porta cuchillos hará tu sueño realidad por partida doble. Una base de metal sostiene a esta ruleta con un muñequito rojo que, abierto de pies y manos, deja los huecos pertinentes para tus utensilios. Aunque las puntas parecen expuestas, no lo están, por lo que no te debes preocupar por posibles accidentes; sólo no intentes hacer trucos en tu casa ni lo dejes al alcance de los niños.

2- COLADOR DE YEMA

Es posible que te gusten las cosas extravagantes y no sufras de sensaciones de ascos, por lo que ahora que prepares tus huevos en las mil y un formas para hacerlo, puedes separar la yema con esta taza coladora con cara de hombre que filtra la clara por la nariz del monigote, provocando el efecto de que es otra cosa lo que pones en el recipiente.

3- REBANADOR

Quizá sufras de un ligero trastorno obsesivo compulsivo cada vez que rebanas algunas de tus verduras como tomates, calabazas, papas y demás. Con este artefacto, tu problema para cocinar quedará resuelto con compartimentos que te permiten realizar rebanadas uniformes.

4- TENEDOR GIRATORIO

No todos los utensilios de la cocina sirven para preparar alimentos, existen otros para comerlos y cuando se tratan de fideos, es posible que tu simple tenedor ya no sea suficiente para disfrutar tu platillo, por lo que este artefacto electrónico giratorio puede hacerte la vida más sencilla al enrollar tu pasta.

5- CUCHILLO

Quizás no quisiste ser mago, ni chef, ni te gusta la cocina. Es posible que siempre te visualizaste como un karateca al estilo Bruce Lee y partir ladrillos a la mitad con tu mano. Bueno, con este cuchillo en forma de mano no podrás cumplir ninguno de tus deseos, pero al menos te divertirás a la hora de partir o rebanar cualquiera de tus alimentos.