Alberto Guerra “El Chema” de “El Señor de los Cielos” es amoroso padre de una joven de 18 años

View this post on Instagram

No hay muchas, de hecho hay muy pocas palabras para describir el darme cuenta de que hace 18 años llegaste a mi vida. Hace 18 llegué a la tuya y juntos hemos ido viendo como crecer y hacer este pedo de ser padre e hija. Verte sonreír y saberte con el corazón pleno y feliz me hace el hombre más feliz del mundo. Te amo! Te estás poniendo ruca hijita! Feliz cumpleaños