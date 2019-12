Cancela boda con su novia 40 años más joven que él

Justo antes de la boda canceló el compromiso porque sintió que casarse no era lo correcto

El hombre que más veces se ha casado de Gran Bretaña ha cancelado su compromiso con la que iba a ser la esposa número nueve, alegando que simplemente “no se sentía bien”.

Ron Sheppard, de 71 años, le propuso matrimonio a Rose Hans, de 30 años, el mes pasado después de un romance de un año. Una relació virtual, ya que la pareja nunca se conoció en persona.

El hombre esperaba casarse con la estadounidense después de que ella hubiera completado un curso de enfermería en Ghana, a casi 5.000 millas de distancia. Pero el anciano retirado ahora ha revelado que canceló la boda y se lo comunicó a la novia por correo electrónico, y en el último minuto.

Sheppard explicó según informa Metro que se suponía se iban a reunir el pasado viernes, pero no le pareció lo correcto, especialmente cuando realmente no amas a alguien.

Según cuenta, era ella la que estaba más emocionada con la boda y quien lo había planeado todo, la que empujaba la relación.

“Mi amor siempre estuvo en un lugar diferente. Por supuesto que cuando se lo dije se molestó y todo eso, pero esperaba un correo electrónico suplicante y no lo recibí. Me dijo que no podia llamar ni atender llamadas telefónicas ya que está en Ghana “, cuenta el anciano.

Sheppard ahora planea escribir un libro sobre relaciones, ya que” tiene experiencia “. Como ya informamos, este hombre británico se ha casado ocho veces. Hace tres años, recibió una orden de restricción por acosar a su octava esposa durante su divorcio.