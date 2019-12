Le llueven críticas a Salma Hayek por usar sandalias con calcetines

La estrella latina se presentó con el arriesgado outfit en la alfombra roja de la comedia 'Like A Boss'

Este fin de semana Salma Hayek compartió una serie de fotografías en su perfil de Instagram, en donde lució espectacular con un elegante vestido azul que combinó con un suéter blanco y unos zapatos abiertos, detalle que molestó a un gran número de seguidores.

Aunque la mayoría de comentarios que recibió la estrella latina fueron positivos y en ellos aseguraban que luce hermosa y a la moda, otro gran número de usuarios criticó el modelo de zapatos, asegurando que no iban con su estilo y se ven mal con medias.

“De la cintura para arriba bien, de la cintura para abajo mal !!… sorry!!“, “Eres hermosa y con un gusto elegante, pero esos zapatos son horribles!!!“, “Chanclas con medias???“, “Guarache con calcetin!!“, “Que paso!!! Chanclas finas con medias!! Hasta parece que vives en Miami mi Salma hermosa“, “Tu tan elegante siempre pero eso que te pusiste allá abajo se ve espantoso“, “Esas sandalias están bellas pero sin calcetines“, “Todo iba perfecto hasta que vi tus pies, no es tu estilo, que te paso ??“, “Todo súper lindo, Guapisima!….pero que horror de zapatos Salmita!“, “Lo de medias y sandalias? Mmmmmmmm? Nose🙄 no me cuadra mucho“, “Huaraches con calcetas??? Que zapatos tan horribles y con medias peor“, fueron solo algunos comentarios negativos que recibió en esta ocasión la empresaria.

A pesar de las críticas recibidas, la actriz de origen mexicano superó los 299 mil corazones rojos en la publicación.

Salma se presentó con el arriesgado outfit en la alfombra roja de la comedia ‘Like A Boss’, película que protagoniza junto a Tiffany Haddish y Rose Byrne.