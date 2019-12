Presentan la lista de los 100 peores caseros de la Gran Manzana

Aunque el reporte está formada por arrendatarios en general, por segundo año consecutivo NYCHA encabeza la lista, con casi 350,000 órdenes de trabajo pendientes

La dominicana Juanita Rodríguez, de 62 años, vive asediada por las ratas, las constantes fallas de gas y por los problemas estructurales del apartamento que renta desde hace 6 años, en El Bronx. Aunque pareciera una historia común, de un residente de algún proyecto de la Autoridad de Vivienda Pública de la Ciudad (NYCHA), no es así, la inmigrante jubilada vive en un complejo privado.

Juanita reside en un edificio cuyo casero está en el grupo de los 100 propietarios más negligentes de la Gran Manzana, de acuerdo con un detallado informe presentado este lunes por el defensor del pueblo Jumaane Williams.

“Este techo se ha caído 30 veces, desde que vivo aquí. Realizan los trabajos de supuesta reparación y a los días está peor”, comentó la afectada mientras contemplaba los escombros en su habitación en un departamento de un edificio de 150 unidades, en el 1515 de la Avenida Selwyn.

La dominicana asegura que sus vecinos han entrado en litigios con el propietario del complejo, Abdul Khan, quien se termina “burlando y haciendo trabajos de muy mala calidad”.

“He sido organizador de inquilinos, he sido presidente de vivienda y ahora, como defensor del pueblo, voy a usar mi voz para amplificar la de los inquilinos, que sufren por los peores propietarios de nuestra ciudad”, dijo Williams.

Los propietarios que forman parte de la lista dada a conocer públicamente este lunes, durante una demostración al frente de la Corte Suprema de Manhattan, no han cumplido, de acuerdo con los reportes, con sus obligaciones más básicas, de ofrecer los servicios básicos y seguridad a sus inquilinos.

“A través de la legislación y la organización, el poder político y el poder de los inquilinos, vamos a obligarlos a que cumplan con su deber”, afirmó el Defensor del pPueblo.

Williams también destacó varias de las “tácticas falsas empleadas por los peores propietarios para eliminarse de la lista”, incluida la auto certificación de reparaciones sin verificación de la ciudad y transferencias de propiedad entre diferentes personas dentro de la misma entidad.

Otro afectado de este complejo privado de El Bronx, el puertorriqueño Miguel Sarría, de 65 años, aseguró que no entiende cómo pueden dar permisos de habitabilidad en esos apartamentos, en donde no se ha reportado una tragedia porque “Dios es muy grande”. el boricua escribió que las tuberías están destruídas y la solución es ha sido cortar el gas.

“Viene la Navidad y por lo menos 6 personas no tienen esperanzas de tener gas para cocinar. Esto es inhumano”, refirió el afectado.

Se vienen más sanciones

El Defensor del Pueblo anunció que su oficina buscaba una legislación para limitar la auto certificación, aumentar las sanciones por no realizar o representar falsamente el estado de las reparaciones críticas y dar transparencia a los verdaderos dueños de las propiedades.

Entre tan, la fiscal general del Estado, Letitia James respaldó las acciones del Defensor del Pueblo, al igual que decenas de organizaciones que luchan por los derechos de los inquilinos.

“Esto es un drama que afecta a la familia trabajadora de Nueva York. Creo que debemos recordar nuevamente que los propietarios negligentes, deben entender que podrían estar al frente de actividades criminales. Hay leyes muy claras que las haremos cumplir”, reiteró James.

La Lista de Vigilancia del Propietario del Defensor Público, es una herramienta para compartir información destinada a permitir que los inquilinos, funcionarios públicos y defensores, identifiquen qué propietarios de propiedades residenciales ignoran constantemente las leyes de la Ciudad destinadas a proteger los derechos y la seguridad de los inquilinos.

Los edificios en la lista de observación tienen, en promedio, los niveles más altos de violaciones de quejas abiertas por unidad, por mes.

El peor arrendador individual de 2019 señalado en el reporte fue Jason Korn, quien subió del número 9 en 2018, después de tener un promedio de 2,877 violaciones de unidades de viviendas, cada mes, en más de una docena de edificios durante el último año, detalle el informe.

Korn encabeza la lista con más de 700 unidades combinadas y promedió casi 3,000 violaciones abiertas cada mes, durante el año pasado. Entre las violaciones en sus propiedades, la categoría más severa, son la exposición a pintura con plomo, infestación de roedores, moho, fallas eléctricas, fallas de calor y agua caliente.

El Diario intentó recibir alguna reacción por parte de las oficinas de los propietarios incluidos en la lista, pero no recibió respuestas.

NYCHA el “peor casero”

Aunque el reporte está formada por arrendatarios en general, por segundo año consecutivo NYCHA encabeza la lista, con casi 350,000 órdenes de trabajo pendientes, más de 100,000, que el total del año pasado luego de la instalación de un monitor federal y nuevo presidente.

Karichma Civilo, de 35 años y quien tiene 3 niños, y vive en el piso 1 de un proyecto de NYCHA en el 2155 en la avenida Madison, en Harlem.

“Esto es un desastre. Esto está infestado no solo de ratas, sino que el gran problema es un moho que no deja de aparecer en las paredes especialmente en los baños. Los niños se me enferman”, contó la dominicana.

En los 326 desarrollos de NYCHA, existen 342,840 órdenes de trabajo abiertas hasta noviembre de 2019, con condiciones inseguras e insalubres que afectan a casi medio millón de residentes de viviendas públicas en la ciudad de Nueva York.

Eso representa un fuerte aumento de las 240,120 órdenes de trabajo del año pasado al cierre de noviembre de 2018.

Karichma asegura que en la entrada del edificio de un complejo de más de 2,500 viviendas iniciaron un trabajo de reparación que “no puede ir más lento y nadie sabe cuándo los terminarán”.

“Si bien NYCHA no está incluida en la metodología utilizada para clasificar a los propietarios individuales, hay que hacer hincapié en que su negligencia y mala gestión deben destacarse y combatirse”, reiteró el Defensor.

Los propietarios individuales en la lista, se clasifican de acuerdo con criterios objetivos basados ​​en el número de violaciones del código de vivienda abierta emitidas a sus edificios por el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD), según los datos de diciembre de 2019 a noviembre de 2019.

Pero, en el encuentro en el Bajo Manhattan no solo coincidieron personas que padecen la negligencia de sus caseros, sino también decenas de afectados con el drama de las presiones por desalojos forzosos.

“Nos están desalojando”

La mexicana Esperanza Camaño, de 52 años, quien estuvo 13 años rentando un apartamento en el vecindario de Stuyvesant en Brooklyn, asegura que fue cambiada a otro apartamento, por un nuevo propietario del edificio.

“Nos dijo primero que nos tendríamos problema, porque nos iba renovar el contrato de arrendamiento, pero ahora nos dijo que teníamos que desalojar, antes del 31 de diciembre porque sino nos iba a cortar los servicios, el gas y el agua”, aseguró la inmigrante madre de dos hijos quien se respalda en organizaciones para buscar auxilio legal.

La situación de Esperanza es compartida por un grupo de 10 inquilinos, quienes enfrentan la complicada situación de no tener opciones a dónde vivir antes del Año Nuevo.

Los 5 peores propietarios individuales, según el informe: