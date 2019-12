Conmovedor mensaje de repartidor de comida al que roban motocicleta se hace viral

“No saben el daño que me ocasionan”, repartidor suplica le devuelvan su moto, revela que esposa e hija lo dejaron por su falta de dinero

Un hombre que desde hace un año no tiene empleo y ha encontrado en el reparto de comida una forma de salir adelante, contó las difíciles situaciones que ha vivido en últimas fechas y suplica a quienes robaron su motocicleta, por favor se la devuelvan. El mensaje escrito a mano, se ha hecho viral en redes sociales.

“No tengo una familia que me apoye, sólo una esposa e hija que dependen de mí y tuvieron que irse con su familia por mi falta de dinero y todo lo que me ha pasado últimamente, no saben el daño que me ocacionan [sic] al llevársela. Por favor, devuélvanla!!” relata el repartidor de Rappi y Uber Eats en Cancún, Quintana Roo.

El repartidor explica que acaba de salir del hospital, ya que lo atropellaron. No tenía dinero para pagar el hospital y sacar a su moto (por seunda vez) del corralón, por lo que consiguió prestado y además, aún está pagando la unidad, la cual que se había convertido en su único medio para obtener ingresos.

Llegando a mi casa por la calle amatan sm-48 me encontré a un vecino! Y escuche que se lamentaba..le robaron su Moto con la que se gana la Vida, repartiendo comida, y me comentó. pic.twitter.com/SU6dCoebvp — #NiUnRepartidorMenos (@repartidorr) December 13, 2019

En el emotivo mensaje, el afectado ve en los delincuentes a personas como él o como cualquiera ante la difícil situación económica que viven muchos mexicanos, “trabajar por una paga mínima está muy cabrón”, y confía en que se la devuelvan.

El repartidor señala que no tiene rencores, ni resentimientos, “todos somos uno”, y envía bendiciones a los delincuentes.

La publicación se hizo viral, gracias a que la cuenta de Twitter de #NiUnRepartidorMenos, Colectivo de Repartidores de todas las plataformas, que busca mejores condiciones sociales y laborales compartió la carta.

El texto ha conmovido a los usuarios de las redes sociales, algunos proponen cooperar para que el repartidor pueda adquirir una moto nueva.

“No sean gachos. Si la vida del humilde y necesitado es un infierno pues muy a w…o uno sobrevive, ahora imagínense chin…le más la moral. Se q’ muchos no tienen conciencia; pero al menos tienen madre”.

“Quiero ayudar y llorar también locooo”

“Y si nosotros nos organizamos para fondearle su moto? De a 100 varos cada uno solo necesitamos 100 efectivos del total que den RT para lograrlo, animo!!!”

“Dame tu nombre y número de cuenta de banco para depositarte. No te la van a devolver”

Los anteriores mensajes son algunas de las respuestas que se leen a la publicación.