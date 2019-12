Sexy estrella de Despierta América y su jumpsuit verde sin sostén 

La conductora de televisión posó completamente de espaldas y sus fans disfrutaron de las vistas...

La sexy conductora de televisión, Aleyda Ortiz se ha rendido ante el éxito de los famosos jumpsuits, y hace unas horas presumió tremendas curvas con un conjunto verde que dejó toda su espalda al descubierto, revelando así la ausencia de sostén.

Pero cabe señalar que muchos de estos diseños tiene un corpiño diseñado al frente, para darle soporte a las curvas femeninas. Y de no ser así, es ahí en donde encuentran el éxito los famosos body tape que ahora Kim Kardashian también promociona.

Hace unos minutos la sexy estrella de Despierta América compartió dicha imagen, y junto a ella desvela que el día de mañana dará una gran sorpresa:

“Terminando el año voy dejando atrás lo que no me suma y lo que no me hace feliz…. 💕 y de esa manera doy la oportunidad a que llegue lo que sí me pertenece y todo mi propósito de vida. Estoy cada vez más segura y clara de mi potencial. El miedo es cosa del pasado…… Y tú? A qué le vas a dar la espalda??? 👇 Mañana les tengo una sorpresita 🥰🎉💪🙌 “, escribió la co conductora del famoso programa matutino de Univision.

El pasado mes de noviembre la conductora se llevó todas las miradas al posar con un sensacional bikini, que dejó al descubierto un cuerpo tan o más sensual que el da la mismísima Ninel Conde.