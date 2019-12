Trabajadores piden a Cuomo que apruebe la protección efectiva de sus salarios

Albany aprobó un derecho de retención para hacer pagos pero Cuomo no firma la ley

El pasado mes de junio Albany aprobó la ley A486/S2844 también conocida como Sweat bill. El gobernador Andrew Cuomo no la ha puesto en vigor con su firma aún y por ello este martes un grupo de trabajadores y activistas desafió el frío y la lluvia para reclamárselo. Por segunda vez.

Según los manifestantes, sin esa ley, la capacidad del Estado para dar cumplimiento a la protección por robos de salarios es casi nula.

La ley, que ha encontrado una fuerte resistencia entre los empresarios, dispone que los empleados puedan solicitar derecho de retención (lien) sobre la propiedad de los negocios o los personales del empresario en el caso de una disputa sobre salarios. De esta manera se asegura que habrá capital para hacer frente a las obligaciones que se deriven en caso de que se deba dinero a los trabajadores.

Sarah Ahn, una de las organizadoras de esta manifestación, explicaba a El Diario que el derecho de retención de propiedad es una herramienta crítica en estos casos porque muchos afectados por el robo de salarios “no toman acción simplemente porque no hay una real aplicación de la ley, es muy difícil ganar los casos porque muchos empresarios cierran el negocio, le cambian el nombre, lo reincorporan de nuevo y desaparece el dinero para hacer frente a la queja”.

Cuando ganan la denuncia no hay dinero para que cobren.

Así lo confirmaba uno de los aproximadamente 150 manifestantes, Carlos Rodríguez que ahora trabaja en un restaurante en el que le pagan bien pero ha sufrido robos de salarios en otros empleos. “Cuando nos organizamos cierran el negocio y cambian la empresa, así que tenemos decisiones para que nos den un millón de dólares pero que son solamente un papel porque no hay dinero”, dice Rodríguez.

Son estrategias que saben de antemano los trabajadores y les desanima a buscar la restitución porque cuando han reclamado se han encontrado con respuestas como “vamos, adelante, denúnciame. No vas a ver ni un centavo”, parafrasea Ahn.

O se obtiene poco dinero y tarde. Es lo que le pasó al mexicano Efrén Caballero que trabajó durante 9 años empaquetando comida y entregándola en un restaurante de Manhattan que le pagaba $3 la hora. Él y otros trabajadores pusieron una denuncia en el Departamento de Trabajo que se demoró seis años en cerrar con nulo resultado. “Otros trabajadores del mismo restaurante llevaron el caso ante un juez que encontró que se les debía $700,000”.

El empresario ya había vendido el negocio y el juez le obligó a dar lo ganado con la venta a los trabajadores: $110,000 para la docena de trabajadores que se lo reclamó.

La ley tiene un componente de disuasión ante estas tácticas que permitirían no solo dar protección a los casos abiertos sino también se tomaría más en serio el robo de salarios que se estima que excede los $1,000 millones que dejan de cobrarse anualmente por trabajadores del estado de Nueva York.

“Si se mantienen los robos de salarios es porque no hay buenas herramientas para cumplir la ley”, dice Ahn quien recuerda que en el estado de Maryland hay una ley semejante a la que ahora se quiere que firme Cuomo.

Empresarios agrupados en la NYC Hospitality Alliance que reúne a empresarios del sector de hoteles y restaurantes dicen que reconocen las intenciones positivas de esta ley para acabar con este problema pero también temen que permita que empleados insatisfechos usen este derecho de retención en un empleador con una mera alegación de violación de salarios.

Cuando se ejerce el derecho de retención se perjudica a los pequeños negocios porque los bancos no les dan crédito. Además, se quejan por parte de este grupo, pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de las familias de empresarios porque se puede ejercer el derecho de retención en sus activos personales y no solo los de la empresa.

La ley permite ejercer el derecho de retención solo una vez que se ha detallado la queja del robo de salarios con documentos y si el empleador quiere puede levantar el lien con una fianza que garantice que si el o los empleados tienen razón pueden recuperar sus salarios. Carlos Rodríguez dice que no quieren lo que no es suyo, solo los salarios ganados y que los empresarios que cumplen la ley operan en desventaja frente a los que no y creen que es razonable que les apoyen en esta causa.

Los manifestantes se han comprometido a mantener la presión ante la oficina del Gobernador y si no firma la ley en tres días podrían empezar a hacer piquetes ante ella.