¿Cómo funcionan los deseos de una persona asexual?

Aunque tengan poco interés por el sexo, esto no quiere decir que no lo lleguen a practicar

La asexualidad suele catalogarse como la falta total del desarrollo de la vida sexual de una persona. Si bien los asexuales tienen poco o ningún interés por este tipo de interacciones, eso no quiere decir que no tengan deseos.

¿Qué es la asexualidad?

Se puede decir, en primera instancia, que se trata de una falta de atracción, o poca atracción sexual de un individuo hacia otras personas. También implica el poco deseo de tener relaciones sexuales.

En este sentido, las personas que son asexuales, aunque mantengan relaciones, se aburren inmediatamente. P

ara muchos, la asexualidad implica o significa ser célibe, pero este concepto es totalmente errado, pues las personas no eligen serlo, simplemente no desarrollan el deseo sexual.

El hecho de que sean asexuales no quiere decir que no tengan la capacidad de enamorarse o de sentirse atraídos hacia otras personas. La cuestión está que esta atracción no suele darse con cierta frecuencia, o solo sucede con personas específicas.

Cómo funcionan los deseos de los asexuales

Los asexuales pueden sentirse atraídos hacia otras personas. Sin embargo, su manera de relacionarse es diferente. Más que el acto sexual, lo que les atrae o llama la atención de otra persona son los rasgos de su personalidad.

En este sentido, sienten más empatía, se expresan de diferentes maneras, son capaces de entablar relaciones sexuales, pero les advierten a sus parejas cómo funcionan para evitar pasar malos ratos.

Más que sentir placer, se preocupan porque la otra persona sienta placer y se esfuerzan para que se sientan cómodos. La atracción sexual surge, en muchos casos, si existe un fuerte vínculo emocional.

Para concluir, vale aclarar que existen discusiones entre los especialistas sobre la asexualidad. Hay quienes alegan que se trata de una discapacidad emocional, mientras que otros lo definen como una orientación sexual.

Fuente: lavanguardia.com