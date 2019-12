“Me encantaría retirarme en el América” Paul Aguilar quiere terminar su carrera con las Águilas, revive sus mejores goles

El capitán del América quiere terminar su carrera con las Águilas

Desde su llegada al América en el Apertura 2011, Paul Aguilar se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de las Águilas y muy querido por la afición gracias a la pasión con la que defiende la playera. La tarde del miércoles, en una entrevista para TUDN, el defensa americanista de 33 años declaró su gran amor por el equipo de Coapa y reveló que le encantaría retirarse vistiendo los colores del América.

“Me encantaría retirarme acá. Lógicamente uno entiende y ve que también los años van pasado, hoy por hoy es verdad que el torneo ha sido de muchas críticas, como tales circunstancias que pasaron en diferentes partidos, que de ahí se ha venido formando una bolita que para mi entorno no tuve que ver, pero también acepto el rol que tiene cada uno dentro del club, a final de cuentas lo único que hace es que uno apriete y tenga que trabajar más para salir adelante. (…) Podré fallar en tal situación pero entrega de corazón a defender estos colores me parece que ahí si no puedo estar en tela de juicio”

Paul Aguilar ha vivido grandes momentos con las Águilas y por ello vamos a recordar los 3 mejores goles que ha marcado con la institución.

3. América vs. Veracruz. Apertura 2014

Un remate de cabeza casi matemático que entró pegado al travesaño.

2. América vs. Toluca. Cuartos de final Apertura 2018

Una volea inatajable después de un rebote en tiro de esquina.

1. Guadalajara vs. América. Clausura 2015

Un bombazo a 30 metros de distancia que se metió en el ángulo.