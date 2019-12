Terrible: la mamá de Roberto Tapia sufrió un derrame cerebral

View this post on Instagram

En estos momentos mi madre esta en cirugía y pido de todo corazón que sigan orando por mi madre❤️muchas gracias de verdad a todos ❤️ madre mía se fuerte yo aquí te estaré esperando ❤️😭te amo mi claudia Tapia mi madre adorada ❤️❤️eres la mejor mi regalo 🎁 más hermoso ❤️😭 quiero muchas fotos así contigo ama 😭❤️🙌🏻