Dos ladrones españoles fueron sorprendidos por un policía campeón de velocidad

MADRID, España – Dos ladrones que habían robado en España un bolso con más de 3,000 euros dentro creían haberse hecho con un buen botín, pero tuvieron la mala suerte de toparse con un policía con un excelente récord deportivo… de velocidad.

Los hechos ocurrieron el viernes pasado. Los ladrones, de 33 y 37 años, acababan de arrebatarle el bolso a un hombre que salía de un banco en la ciudad de Sevilla, según explicó en Twitter el servicio local de emergencias.

La víctima del robo alertó rápidamente a la policía local, y les dijo que los asaltantes habían huido en un coche.

Al ver que estaban siendo seguidos, estos abandonaron el vehículo y salieron corriendo, pero se vieron rápidamente alcanzados por el agente, de nombre Sergio Repiso, cuenta la edición sevillana del diario ABC.

“No sabían los detenidos, tras robar más de 3,000 euros en Sevilla, que uno de los agentes de Policía Local (…) que le perseguía es Campeón del Mundo 4×400, Récord de Europa y Campeón de España de 400m en la categoría Máster”, escribió el servicio de emergencias.

No has tenido mala suerte, chavalito, no has tenido mala suerte…”, cuenta el policía que le dijo irónicamente a uno de los ladrones, al detenerlo.