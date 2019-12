Giovani dos Santos le pidió a su hermano Jonathan que se vaya al América

El jugador del Galaxy pasó Navidad junto a su hermano

Jonathan dos Santos está en México para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia y asistió a la cena de Navidad que preparó el América, a horas previas de que se dispute el juego de ida de la final ante Monterrey en la sultana del norte.

El jugador del Galaxy acompañó a Giovani en el evento y ahí declaró que su hermano le ha pedido en reiteradas ocasiones que fiche con las Águilas: “Me habla maravillas del América, obviamente me dice ‘vente conmingo, vente’, pero él ya sabe que tengo contrato con el Galaxy, estoy feliz allá, como he dicho si fuera por mí, me retiraría en el Galaxy, la gente me quiere muchísimo, estoy feliz en la ciudad”.

De igual forma, el jugador comentó que su deseo de Navidad es que el América gane el campeonato : “Deseo eso, lo tengo en mi corazón, saben que el América es el equipo de mis sueños, a parte ahora está mi hermano y lo voy a apoyar el domingo”.

“El América es el equipo de mis sueños, pero no creo que me necesiten ahora, tienen grandes jugadores de mucho nivel”. Declaraciones de Jonathan Dos Santos en una entrevista para ESPN. ¿Te gustaría ver a los Dos Santos juntos en el América? 🦅🏟 pic.twitter.com/j0WdPzfeZ3 — Los Más Grandes🎙 (@LosMasGrandesMX) October 12, 2019

En cuánto a la Selección Mexicana apuntó que le encantaría representar a su país en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, ya que en las ediciones pasadas se quedó con el deseo de asistir.