La Víbora: Un bebé para la Chiquis y Lorenzo… y otras predicciones venenosas para 2020

Nuestra serpiente se despide del año mirando hacia el escandaloso futuro de varios famosos

¿Sabían que además de venenosa soy pitonisa? ¿No? Pues les cuento que yo fui la maestra de Mhoni Vidente, el Niño Prodigio y muchos otros dizque adivinadores que andan por ahí. Del único que no fui fue de Walter Mercado, pero porque él nació setenta años antes que yo.

Así que como es costumbre cada fin de año con los que vemos el futuro, les voy a dar mis predicciones de lo que pasará este 2020 con los famosos. ¿Están listos?

Para comenzar, les tengo que decir que Silvia Pinal seguirá viva, aunque les parezca increíble. No debe de sorprenderles, así es la vida de los dinosaurios, viven como mil años. Eso quiere decir que ese clan seguirá dando de qué hablar, desde la más vieja de la casa –la momia en cuestión– hasta la más jovencita, llámese Frida Sofía o la socialité wanna be, Michelle Salas.

¡Ah! y no esperen que paren las cirugías plásticas de Alejandra Guzmán. Lo que hemos visto hasta ahora no es nada. Recuerden que tiene a la mejor maestra del mundo: su madre. Además, por si no lo saben, la rockera tiene como objetivo parecerse a Chucky, que la verdad no le falta mucho.

Y hablando de clanes de terror, los que no dejarán de dar sorpresitas son los Rivera. Pleitos, desgreñes, acusaciones, arrebatos, chismes, infidelidades. Oh, esperen, me estoy dando cuenta de que estoy describiendo la vida normal de esta familia. Bueno, en otras palabras, nada nuevo, excepto que tengo la impresión de que Chiquis y Lorenzo encargarán su primer vastaguito a la cigüeña. Como si hicieran falta más miembros de tan renombrada familia.

A otro de los que veo en mi bola de cristal es a Alejandro Fernández. Ya saben que en México a los cincuentones que se comportan com jovencitos se les dice chavorrucos, ¿verdad? Pues este chavorruco no dejará sus borracheras de antología, y se seguirá paseando con novias más jóvenes que sus hijas. Ya saben la línea que maneja, todas flaquitas, escuálidas, sin cerebro –porque si tuvieran no andarían con él– y de no más de 25 años. El chiste es presentarse ante el mundo como el macho que su padre le enseñó a ser.

Y por último, y porque merece mención aparte, les vaticino nuestra querida Frida Sofía seguirá siendo la oveja no negra, sino negrísima del clan Pinal. Esta chica no dará marcha atrás a sus declaraciones y seguirá despotricando contra su fina parentela, en especial contra su madre, quien, hablando a calzón quitado, no tiene un pasado muy limpio que digamos.

Los más beneficiados con este circo seremos nosotros, porque nos encanta el drama, los chismes y las trifulcas. Así que prepárense para un 2020 muy pero muy venenoso, prometo no tener piedad con nadie.

¡Feliz y muy viperino 2020!