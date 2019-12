Una docena de pasos a seguir para los refugiados en EEUU

Recomendaciones para que los beneficiados con asilo puedan para integrarse y adaptarse a su nueva vida

Recibir la protección de refugiado en Estados Unidos se ha vuelto muy difícil debido a las políticas antiinmigrantes implementadas por el presidente Donald Trump.

Sin embargo, quienes son beneficiados en sus peticiones de asilo requieren integrarse a la vida del país que le ha abierto las puertas, desde aprender el idioma hasta ajustarse a una nueva cultura y para ello aquí están las 12 recomendaciones que ofrece la organización Caridades Católicas, las cuales deberá tener muy en cuenta al empezar su nueva vida en Estados Unidos.

Para estar más actualizado sobre las leyes de inmigración, que siempre están cambiando, se recomienda visitar el sitio oficial del gobierno: USCIS.gov.

La información que aquí se ofrece es para ayudar a entender las opciones legales del inmigrante o refugiado, pero no debe ser considerado como un consejo legal.

Identificación y trabajo

1. Los refugiados no necesitan un permiso de trabajo

Como refugiado, usted puede trabajar legalmente en los Estados Unidos simplemente porque es refugiado. No necesita tramitar un permiso de trabajo que tiene un costo de alrededor de $410 dólares y que es válido por 12 meses. Como refugiado, tener un permiso de trabajo no le da algún beneficio adicional que el no tenerlo.

2. Cuando aplique a un trabajo, tiene que llenar el formulario I-9

El formulario I-9 confirma su identidad y comprueba que usted puede trabajar legalmente en los Estados Unidos. Cuando lo completa, un I-9 le dice cuáles documentos necesita para comprobar su identidad y que puede trabajar aquí legalmente. Si ya tiene su residencia legal permanente, es fácil: solo use su tarjeta de residencia. Si no tiene residencia, use su tarjeta de seguro social y su identificación estatal o su licencia de conducir. ¡No use su permiso de trabajo! Puede que esto no suene lógico, pero al final de cuentas, va a ser más difícil si usa su permiso de trabajo porque se vence cada año. Si su evidencia de poder trabajar se vence cada año, tendrá que volver a llenar el formulario I-9 cada año. Por el otro lado, si usa su tarjeta de número social y su licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal emitidas por su estado como prueba, no tendrá que completar el formulario I-9 otra vez.

3. Cuando consiga una licencia de conducir del estado de Wisconsin o una identificación estatal, tiene que comprobar que está en los Estados Unidos legalmente

Algunos refugiados cometen el error de usar su permiso de trabajo para comprobar que están en el país legalmente. La licencia de conducir o su identificación estatal solamente está vigente mientras que los documentos que uso para conseguirlos lo están. El permiso de trabajo solo es vigente por un año. Así que si usa eso para conseguir la licencia, tendrá que renovar su licencia de conducir o su identificación estatal cada año. Pero, si decide mejor usar su I-94, su licencia de conducir o su identificación estatal será vigente por ocho años. Es mucho más conveniente.

Tarjetas de residencia

4. Inmigración retroactiva las tarjetas de residencia a cuando primero vino a los Estados Unidos en vez de cuando recibió la residencia legal permanente

La fecha en la mayoría de las tarjetas de residencia hacen referencia a cuando esa persona recibió residencia legal permanente. Pero como refugiado, su tarjeta de residencia será retroactivada a cuando primero llegó a los Estados Unidos. Es importante mantener esto en cuenta cuando quiera solicitar la ciudadanía, ya que la mayoría de gente no puede solicitarla hasta ser residentes legales permanentes por lo menos cinco años. Pero, si su tarjeta de residencia está retroactivada, puede que no tenga que esperar. Por ejemplo, Caridades Católicas de Milwaukee le ayudó a un cliente que esperó 25 años para solicitar su tarjeta de residencia después de llegar a los Estados Unidos como refugiado. Cuando su tarjeta de residencia llegó por el correo, parecía que había sido residente legal permanente por 25 años porque la retroactivaron a cuando primero llegó a los Estados Unidos. Esto más que cumplió el requisito de ser un residente legal permanente por cinco años, lo cual le permitió aplicar para la ciudadanía de inmediato.

5. Los refugiados necesitan un exámen médico para poder recibir una tarjeta de residencia

Tiene que ir a un doctor específico llamado “un cirujano civil designado,” y puede encontrar uno cerca de usted a través de USCIS.gov. Como refugiado, no recibirá la misma examinación médica que otros solicitantes de tarjeta de residencia porque usted ya habrá recibido un exámen médico antes de venir a los Estados Unidos. Querrá asegurarse que sus vacunas estén al día antes de tener su examinación médica porque eso es lo que el doctor revisará. Por esta razón, asegúrese de que su doctor sepa que usted es un refugiado.

6. Refugiados pueden mandar una solicitud para que sus esposos, esposas, e hijos* puedan venir a los Estados Unidos

Muchos refugiados saben sobre la declaración jurada de parentesco, pero muchos no saben que pueden completar la forma I-730 que es más simple. Completarlo es gratis, pero debe completarlo dentro de los dos años de llegar a los Estados Unidos. Le ayuda a que su familia venga a los Estados Unidos más rápido que a través de una declaración jurada de parentesco.

*Los hijos solo son elegibles si son solteros y menores de 21.

La ciudadanía

7. Los refugiados deben mantenerse al tanto para hacerse ciudadanos estadounidenses – no piense sobre esto como opcional

Como refugiado, corre el riesgo de perder sus beneficios públicos después de siete años al menos de que reciba la ciudadanía.

8. El dinero nunca debe interponerse entre usted y el recibir la ciudadanía americana

Tal vez pueda recibir la ciudadanía gratis si tiene bajos ingresos o si demuestra que tiene alguna dificultad financiera.

9. Si hay alguna razón médica por la cual no puede aprenderse el material para el examen de ciudadanía, su doctor médico o una psicóloga puede completar un formulario para usted

Su doctor debe explicar porque su enfermedad le impide aprenderse la materia. Debe ser basado en un diagnóstico médico. Por ejemplo, si tiene problemas de memoria o depresión, tal vez pueda recibir la ciudadanía sin tener que tomar el examen. Querrá que un abogado apto de inmigración revise el formulario primero para que no gaste mucho tiempo en un formulario que tal vez no se completó correctamente.

Obedecer la ley

10. Lo que sea aceptado como disciplina para los niños en su país natal puede que no se permita aquí en los Estados Unidos

No le puede pegar a sus hijos en los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no los puede disciplinar, pero tiene que entender los límites en su nuevo país. Entre nuestros programas de servicio, Caridades Católicas de Milwaukee ofrece a familias clases de educación sobre la disciplina aceptable para los hijos en los Estados Unidos.

11. Los refugiados son deportables si no obedecen la ley

Por ejemplo, la violencia doméstica y el abuso infantil son cosas que los Estados Unidos toma muy en serio. Puede ser deportado por este tipo de cargos. Si usted es arrestado por un crimen es muy importante hacer dos cosas. Primero, consiga un intérprete que no sea un pariente de familia y que no estuvo involucrado en el crimen. Segundo, asegúrese de que su abogado defensor trabaje con un buen abogado de inmigración que entienda esa área de la ley. Por ejemplo, el estado de Wisconsin puede desechar sus cargos criminales pero eso no quiere decir que inmigración estará de acuerdo.

12. Sus parientes de familia pueden calificar para la Loteria de Visa de Diversidad

Muchos refugiados piensan presentar una declaración jurada de parentesco para que sus parientes puedan venir a los Estados Unidos. Sin embargo, una declaración jurada de parentesco la verdad no le ayudará a nadie llegar a los Estados Unidos más rápido; solamente los llevará a los Estados Unidos opuesto a llevarlos a algún otro país. Considere aplicar para la Loteria de Visa de Diversidad. Para los aplicantes que califican, la loteria de visa permite que gente venga a los Estados Unidos como residentes legales permanentes. Los refugiados de algunos países tal vez califiquen para la loteria de visa.