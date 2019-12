La mejor historia para cerrar 2019: el niño que nació sin piernas y que jugó con Cristiano, Messi y Maradona

View this post on Instagram

I am very very happy😀😀👍👍⚽️⚽️⚽️✊! Thank you so much my dear friend @xavi . Незабываемые минута радости и счастья и особенно когда я попал😆👍⚽️✊. Мастерство двухкратногоЧемпиона Мира и Чемпиона Европы в составе сборной Испании @xavi, легенды Барселоны и мое небольшое мастерство😊😊😊 а также поддержка @turganbekov_amir , который подбадривал меня и я попааал Когда я предложил Хави поддержать Челлендж забивания мяча головой и показал как мы сделали это с КраСавой он тут же сказал найти и принести ведро и мы это сделали, не с первой попытки конечно 😊, зато было очень весело. Кто следующий подхватит наш Челлендж узнаете очень скоро!✊✊✊😉😉😉⚽️⚽️⚽️⚽️ Ну и самый главный КРАСАучик, который тихо молча технично и очень грамотно организовал и организовывает все эти встречи и ведёт все переписки это мой Герой, МОЙ ПАПА ( он простой инженер, но самое главное он лучший любящий отец,) и мама ему помогает и поддержка всей моей семьи, мы большая сила и поддерживает нас Всевышний Аллах☝️🙏 #ali_amir_happy #xavi #motivation #sport #unlimitedfootball #ali #footballforevher #football #it'smylife #⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ @433