Tras defender a su marido, Yuridia decide cerrar su cuenta de Instagram

Hace unos días, Yuridia fue atacada por los usuarios de Instagram, quienes le reprocharon haber ocultado detalles de su boda con Matías Aranda.

Sin embargo, los comentarios hacia su esposo provocaron que la cantante rompiera el silencio para defenderlo de quienes aseguraron vive gracias al trabajo de ella.

“Y si me molesta que hablen así de mi marido que estoy segura trabaja más que nosotros 3 juntos, por algo están aquí metidos en Instagram, por eso él no postea, porque le vale mil kilos de… El compartir o no, cosas con gente que no conoce”. aseguró por medio de su perfil de Instagram.

Pero eso no fue todo, ya que hace unos días la intérprete de “Ya te olvidé” compartió varias fotografías de la celebración de su marido, quien cumplió 35 años de edad. Pero los fans volvieron a mostrar su desacuerdo porque la cantante no permitió los comentarios sobre dicha publicación.

Luego de sus confrontaciones con los usuarios de redes sociales, Yuridia decidió poner punto final a las críticas y cerrar de una vez por todas su cuenta de Instagram, @yuritaflowers, la cual ya no es encontrada.

Ante la repentina decisión, sus fans tomaron acción a través de Twitter, en donde lamentaron la actitud de la ex académica.

“Se nos fue Yuridia de Instagram”, “Yuridia ha dejado mucho que desear“, “Desde que borro su cuenta de instagram y nos dijo metiches“, “Yuridia eliminó su instagram y traen un pedote en el grupo de fans de fb como si no la conocieran, ya siéntense, luego vuelve”, “Yuridia nos mando a la goma!! Cerró su Instagram“, fueron algunos comentarios que circulan en la red social.