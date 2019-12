Mi primera columna, la última de 2019

Comienzo esta columna, que a partir de hoy publicaré en mi carácter de Presidente de la Hispanic Federation, con un agradecido reconocimiento a mi predecesor, José Calderón, con quien tuve la fortuna de colaborar durante casi dos décadas. La retomo donde la dejó él hace una semana: resumiendo los principales logros de nuestra Hispanic Federation en 2019, que fue para nosotros un año de grandes desafíos y de notables avances a pesar todo..

Debido a las políticas inmigratorias del gobierno federal, la situación de muchos miles de familias e individuos latinos a lo largo de la frontera con México nos impulsó a dar nuevas respuestas. Una de ellas fue la iniciativa Latino Immigrant Families Together US (LIFT US), que hoy atiende las necesidades de muchos niños y familias migrantes, tanto en los Estados Unidos como en México.

Una actividad muy innovadora de la federación en 2019 fue la Iniciativa Digital Accelerator, orientada a aumentar la movilidad social de los latinos, capacitando inicialmente a unas 10,000 latinas y latinos en materia de computación. Se trata de que cuenten con las aptitudes de computación necesarias para integrar la fuerza laboral del mañana.

En estos días pusimos fin a la novena campaña anual Lucha contra el Hambre, que realizamos con la colaboración del Fondo Ford Motors, varios organismos y organizaciones más y el público en general. Esa campaña ha proporcionado más de 171,000 comidas a unas 20,000 personas y familias vulnerables.

En materia de educación financiera, durante 2019 seguimos ampliando nuestros cursos y talleres sobre manejo del dinero. Mediante esas actividades, en estos 12 meses capacitamos a más de 1,800 familias de ingresos limitados para que manejaran mejor sus presupuestos y finanza.

Asimismo, la Hispanic Federation organizó, en colaboración con empleadores de la comunidad y proveedores de capacitación, dos exposiciones en las que participaron cientos de personas que pudieron conectarse con recursos de capacitación laboral, contratación y desarrollo profesional.

En materia de salud, la Hispanic Federation difundió información sobre ACA (Affordable Care Act, u Obamacare). Además de informar, la Federación ayudó con la inscripción en los planes de salud a más de 15,000 personas. Por otro lado, unas 4,500 familias participaron en ferias de salud organizadas por la federación en Nueva York, la Florida y Puerto Rico, donde recibieron gratis exámenes dentales, de la vista, de la presión arterial, del VIH y de la glucosa, entre otros. Varios cientos de personas participaron en sesiones de actividad física en la Ciudad de Nueva York, y obtuvieron valiosa educación sobre la salud, la nutrición y la cocina.

Finalmente, la Hispanic Federation implementó un Proyecto de Concientización sobre el VIH con su red de organizaciones dedicadas a la prestación de servicios de salud. Ese proyecto realizó más de 10,000 pruebas del VIH y difundió valiosa información sobre la prevención y el tratamiento de la infección.

Reanudaré este resumen en una semana. Mientras tanto, les deseo que terminan muy bien el 2019 y empiecen aun mejor el 2020.

Si quieren más información sobre nuestra Hispanic Federation y nuestras organizaciones comunitarias, visiten www.hispanicfederationunidos.org

o llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, al (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832. Y también les doy el de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡En vísperas del 40mo aniversario de la Hispanic Federation, hasta la columna próxima!

¡Y no se olviden de Puerto Rico!



-Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation