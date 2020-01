Horóscopo 2020: ¿Cómo arranca el año para los 12 signos del zodiaco?

Descubre qué es lo que te deparan los astros en este nuevo año

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Cuatro planetas en la zona diez de tu mapa marcan un mes de situaciones que implican el triple de esfuerzos, pero también implican concretar objetivos (sobre todo laborales) que creías inalcanzables.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. El telescopio va a estar puesto en tu trabajo. Allí, cambios en relaciones para otros y para vos, que vas a ocupar un rol de más autoridad y de enormes exigencias que te va a dejar feliz.

AMOR Y SEXO. Vas a emanciparte de inhibiciones y decir lo que no dijiste antes. En una relación que ya tenés o con alguien nuevo, un cambio que marca en tu mundo emocional finales y nuevos comienzos.

EL DESAFÍO. Reconsiderar verdades sin prejuicios.

LA OPORTUNIDAD. Un viaje lleno de sorpresas.

TU ALIADO. Sagitario sube tus voltajes afectivos.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con tantos planetas en tu casa 9, vas a estar encontrando verdades que se van a volver trascendentes para vos. ¿Un conocimiento nuevo?¿Un nuevo ideal?

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Toda transacción que hagas con gente de afuera se va a ver especialmente beneficiada. Si trabajás en una empresa extranjera, a partir del 18 podría haber un aumento sorpresivo en tu sueldo.

AMOR Y SEXO. No repitas mecanismos, no pierdas la conciencia de cómo es tu amante interior, que va a estar dándote señales muy claras sobre aquello que es necesario cambiar para que puedas tener relaciones menos corrosivas.

EL DESAFÍO. No darles de comer a murmullos negativos.

LA OPORTUNIDAD. Algo de tu pasado familiar se destraba, no te calles.

TU ALIADO. Piscis te aconseja con sabiduría.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna y Marte en Escorpio en seis, ponele un freno a tu ansiedad y derivarla hacia acciones dinámicas en tu trabajo. A partir del 12, una oportunidad laboral novedosa para crecer y brillar.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Tu atención, puesta en lo que tu cuerpo vaya necesitando. ¿Un tratamiento diferente, una alimentación mas sana, una actividad física para descargar tensiones? Allí debe ir tu foco de atención.

AMOR Y SEXO. Aventuras compartidas y ganas de apostar al amor con libertad y con más compromiso. ¿Se legaliza una relación? Si no estás en pareja, prepárate para un encuentro muy estimulante.

EL DESAFÍO. No diversificarte tanto.

LA OPORTUNIDAD. Coraje para tomar una decisión que te va a dar mucha libertad.

TU ALIADO. Aries te hace una propuesta interesante, no la descartes.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en tu casa cinco, tus musas van a estar potentes e inspiradas y tu creatividad, expandida en su totalidad. Un proyecto personal va a exponerse y te va a traer una enorme felicidad.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A partir del 14, condiciones laborales muy estimulantes que van a ampliar tu campo de acción. Vas a desempeñarte en tu trabajo con eficiencia, practicidad y confianza.

AMOR Y SEXO. Compartiendo amor con tu pareja con mucho compromiso y también con aire en el medio. Si no estás en pareja, la sorpresa viene con viento a favor para hacerte conocer lo bueno que es estar muy bien acompañada.

EL DESAFÍO. No te dejes influir por ideas que no te representan.

LA OPORTUNIDAD. Una persona te abre una puerta creativa muy interesante.

TU ALIADO. Tauro te ayuda a correr tu pudor.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con cuatro planetas en la zona del trabajo, vas a estar jugando más tu autoridad. Los cambios van a ser inevitables, vas estar apuntando a tu propio proyecto independiente.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Adentro de vos, mucho revuelo y cambios que se van a manifestar en tu casa (que es el cuerpo del alma). Allí, arreglos que no vas a poder postergar para más adelante.

AMOR Y SEXO. Intensidad y alto voltaje. No te ahogues en enojos que no suman. Usá esa potencia para aclarar los tantos pendientes. Aprovechá esta energía para lograr una transformación luminosa con tu amor.

EL DESAFÍO. Abrite a los cambios en el trabajo sin tanto control.

LA OPORTUNIDAD. Tu palabra tiene poder, usala con sabiduría.

TU ALIADO. Escorpio te saca del aburrimiento.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Mercurio en tu casa tres abre un cuadro que incluye a muchos. Vas a abrazar actividades grupales reconociendo y valorando los aportes de todos y vos misma te vas a expresar sin limitaciones.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Un alivio emocionante de cosas del pasado y un viaje hacia lo más profundo de tu historia personal. Una expansión interna que se va a ver reflejada en todo.

AMOR Y SEXO. Un trueque potente con tu amor y un suministro de energía sanadora va a reparar algo en la relación, si es que esta venía un poco empantanada. Si estás sola, una unión saludable cambia tu vida.

EL DESAFÍO. Atreverte a ser genuina aun entre los más diferentes.

LA OPORTUNIDAD. Una decisión económica muy acertada.

TU ALIADO. Acuario te empuja a aventurarte en lo no planificado.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Saturno y Plutón en cuatro, van a estallar todos los desórdenes que estén taponados en tu inconsciente. Vas a estar necesitando ser muy fiel a tu propia verdad. ¿Una terapia?

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Júpiter va a expandir tu difusión y tu figura a partir del 19. Charlas, congresos o convenciones podrían ser parte de las experiencias de este tiempo.

AMOR Y SEXO. Emociones intensas todo el mes. Aprovechá esta energía para reflexionar en profundidad cómo intercambiás y qué tipo de relaciones atraés. Acordate: todo lo que hay en el campo de una es una.

EL DESAFÍO. No aferrarte a lo que no va más (zapatos, relación, trabajo, lo que sea).

LA OPORTUNIDAD. Zambullirte en vos para conocerte mejor.

TU ALIADO. Géminis te genera alivio cuidándote sin presiones.

ESCORPIÓN

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en Escorpio en uno, vas a estar mostrando sin pudor lo que está escondido debajo de la alfombra. Con tu actitud clara y poderosa, algunos se van a intimidar con lo que sacás a la luz. No te detengas.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Dinero para viajar. Se ponen al día trámites pendientes vinculados con el extranjero. Se acelera un proyecto y, antes de lo que te imaginas, concretas algo que desde hace tiempo anhelas que se dé.

AMOR Y SEXO. No te va a resultar demasiado cómodo no tener una puerta abierta a la vista en el amor. Entrega sí, controles no. Un despertador interior viene a arrancarte de una relación enviciada.

EL DESAFÍO. Si querés que los otros cambien, empezá primero vos.

LA OPORTUNIDAD. Una nueva entrada en tu economía.

TU ALIADO. Capricornio te muestra el camino.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Todo lo que te resulte aburrido y pesado va a ser descartado de tu camino laboral. Una energía más relajada dentro de equipos de trabajo a partir del 19. Antes, una temporaria inestabilidad. No te asustes.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Moverte con más libertad con tu dinero es la tarea del mes. La estrategia es soltar los miedos y “esas” seguridades que no te permiten generar abundancia.

AMOR Y SEXO. Hasta el 21, desafíos afectivos importantes. No te hagas la distraída, pueden ser fabulosos para crecer. Estés o no en pareja, se abre un nuevo tiempo afectivo para el que te vas a preparar desde ahora.

EL DESAFÍO. Dejar salir los miedos para soltarlos, no para potenciarlos.

LA OPORTUNIDAD. Resolver algo familiar que venía atascado.

TU ALIADO. Escorpio renueva tu energía.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Júpiter en aspecto con tu Sol, se abren horizontes novedosos, no solamente laborales. Vas a estar haciendo contacto con algo superior. ¡No te lo pierdas!

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Ordena tus papeles, recurrí a tu paciencia, no te auto explores y prepárate para un mes de reconocimientos muy merecidos que llegan a partir del 20. Las vacaciones, para más adelante.

AMOR Y SEXO. Con Venus pegado a tu Sol capricorniano, vas a irradiar un encanto muy particular y muy misterioso a la vez. Un intercambio lleno de amor con tu amor o el comienzo de una relación que tiende a sostenerse en el tiempo.

EL DESAFÍO. Confiá en tu intuición.

LA OPORTUNIDAD. Un contacto con alguien de afuera puede abrirte una puerta sorprendente.

TU ALIADO. Acuario estimula tu creatividad.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Visiones proféticas con cinco planetas en doce. Aunque seas escéptica, algo vinculado con otra realidad va a llegarte como información y no vas a dudar. Tus sueños, reveladores. No los desaproveches.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En tu trabajo, un “basta” gigante a lo que no te permite ser feliz con lo que hacés. A partir del 20, tu inventiva se despliega y crece, abriendo un panorama laboral nuevo y muy estimulante.

AMOR Y SEXO. Un amor del pasado moviliza tu cuore y revoluciona tu universo emocional. No tomes decisiones sin saber a ciencia cierta qué sentís. Ojo con las idealizaciones.

EL DESAFÍO. Mirá bien con quién hacés intercambios de dinero. Asesorate.

LA OPORTUNIDAD. Un cambio en casa aliviana y mejora la energía.

TU ALIADO. Libra te pasa el mantra perfecto.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Júpiter en 11, se expande tu saber. Un esclarecimiento importante para resolver lo que sea está a tu disposición. Cuidate de las inflexibilidades. Acalla tu mente y seguí tu intuición.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Un viajecito de descanso en muy buena compañía. Además, un encuentro con personas que te facilitan información importante para un proyecto laboral independiente en el que estás poniendo energía y tiempo.

AMOR Y SEXO. A partir del 16, se alivian las tempestades con tu pareja y juntos toman una decisión madura que favorece el vínculo y lo enriquece. No te aferres, no dejes de ser quien sos.

EL DESAFÍO. Desacelera los enojos y canalizarlos en proyectos que te hagan bien

LA OPORTUNIDAD. Un encuentro impensado.

TU ALIADO. Capricornio cuida tus espaldas.

Por: Ana Bilsky