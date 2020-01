La original (y astronómica) propina que le dejaron a esta camarera antes de Año Nuevo

La cuenta era de $23 pero con su propina los comensales querían hacer referencia al año nuevo

Una camarera de un pequeño restaurante de Michigan se llevó una grata sorpresa de fin de año el pasado lunes cuando la propina que le dejaron unos comensales superó con creces la cuantía que suele alcanzar esta gratificación. Además, como 2019 llegaba a su final, los clientes hicieron un guiño al año nuevo.

La cuenta de la mesa que Danielle Franzoni había atendido ascendía a 23 dólares pero lo que no se esperaba esta madre soltera que hace un año no tenía donde vivir era que la propina fuera de 90 veces esa cantidad. Sí, 2,020 dólares se llevó la camarera ese día como recompensa por su trabajo. Una cifra que ni ella misma se creía y que el gerente le tuvo que confirmar.

“Cosas como estas no le pasan a gente como yo”, dijo Franzoni al diario The Alpena News. Precisamente en la localidad de Alpena fue donde la empleada de 31 años recibió la sorprendente propina mientras trabajaba en el restaurante Thunder Bay River. Para que no quedara duda del propósito de sus comensales, el recibo incluyó el mensaje “Feliz año nuevo. Reto propinas 2020″.

Franzone, que no se espera contar con ese dinero ya ha decidido que lo invertirá para aprovechar su licencia de conducir y con el resto lo ahorrará. La mujer también dejó una simbólica propina de 20.20 dólares en otro restaurante al que fue a comer y aseguró que “es mi forma de devolver el favor”.

“Ellos no saben cuál es mi historia, de dónde vengo. No saben lo difícil que ha sido”, dijo la mesera mostrando su agradecimiento a la pareja que le dejó la propina. “Solo están haciendo lo que sale de su corazón”, opinó.

