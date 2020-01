RBD por fin publicó nueva foto juntos y los fanáticos enloquecieron

Los integrantes de Rebelde siguen causando el mismo furor de hace años

Los ex integrantes de la banda pop RBD alegraron el corazón de toda su fanaticada al subir a sus redes sociales una fotografía de todos juntos, pero esta vez a todos se les veía el rostro. Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckerman, Dulce María, Alfonso Herrera y Maite Perroni aprovecharon de desearles a todos un muy feliz año 2020.

Ninguno ha afirmado que la banda se reunirá este año que apenas comienza, pero Dulce María sí encendió las alarmas de un posible regreso diciendo que “el 2020 vendría lleno de sorpresas”. Éste ha sido el primer reencuentro después de 11 años y sus fanáticos no pueden contener el furor, ya que pensaron que no esto sucedería, sobre todo después de toda la polémica desatada por la ausencia de todos los integrantes de RBD en la boda de Dulce María. Esto hizo pensar a todos que no había amistad entre ellos. Pero semanas después, publicaron una foto de todos abrazados y con mensajes tales como “Para Siempre” y “Olvidar lo malo”.

Esperamos que esta banda, que surgió a raíz de la telenovela Rebelde, vuelvan a juntarse en el escenario y le dé las alegrías, que en su momento le dieron al público que tanto los ama. Aquí les dejamos la nueva fotografía de los 6 integrantes de RBD.