¡El Bebeto se compromete! El anillo de compromiso fue presumido en redes por su novia

La pareja compartió varias imágenes en las que aparecen felices enseñando el anillo de compromiso

El Bebeto y su novia, Marlen Selene Reyes Félix, están formalmente comprometidos. Lo anterior fue confirmado cuando la pareja del cantante presumió el anillo de compromiso en redes sociales.

En la serie de fotos que compartió la también conductora se puede ver a la pareja compartiendo varios momentos juntos, abrazados y felices, pero en una de las fotos se aprecian las manos de ambos entrelazadas con un anillo de compromiso.

“Lo sé porque siempre nos ha gustado ir pegados el uno al otro, como si faltara espacio, aunque no hay nadie mas en el cine o en el carro… Lo sé porque siento como paseamos por esta vida tomados de la mano, a veces sin estar cerca, a veces en las malas, a veces en las buenas… Lo sé porque no quiero desperdiciar ningún momento, ni el mas mínimo pleito, ni un solo beso bonito en otra persona que no seas tu”, fue el mensaje que compartió la conductora en Instagram.

El Bebeto se ha convertido en una de las figuras jóvenes del Regional Mexicano más prometedoras. Actualmente participa en el programa “Mira Quién Baila” y prepara nuevo disco con la ayuda de Espinoza Paz.

