Yuliett Torres desabotonó toda su camisa y expuso su total intimidad en Instagram 

La modelo mexicana no deja que las curvas de otras modelos como Joselyn Cano intimiden el tamaño de sus encantos

Yuliett Torres no permite ser ignorada en Instagram, y no aunque no es la única modelo de redes sociales que expone su cuerpo con total soltura, es siempre de las consentidas en el gusto del público.

Hace unas horas la mexicana abrió toda su camiseta y dejó que sus fans admiraran su belleza con un conjunto de lencería nude, que por la luz del día casi la deja desnuda a la vista.

Como siempre su sensualidad cae en el erotismo y por esta razón es junto a Josleyn Cano una de las estrellas más atrevidas de redes como Instagram.

Y para no quedarse atrás de Yanet García en el mundo de los leggings con tanguita por la espalda, ella también dejó que sus fans apreciaren su gran atractivo con esta prenda.