Cómo protegería a los consumidores la nueva ley contra las llamadas automáticas

El Congreso está dando a los consumidores más protección contra las llamadas automáticas de estafadores (llamadas robocalls) pero podría tomar algún tiempo para que el número de llamadas intrusivas disminuya significativamente.

La llamada Ley TRACED, que obtuvo la aprobación final en el Congreso en diciembre de 2019, facilitaría a los consumidores la identificación de las llamadas automáticas de estafadores para que puedan evitar responderlas.

La legislación requeriría que los operadores de telecomunicaciones implementen, sin costo adicional, un sistema de autenticación de números para ayudar a los consumidores a identificar quién llama. También aumentaría las penas para los estafadores que no respeten la ley. Sin embargo, no aclaró lo que constituye el consentimiento del consumidor para recibir las llamadas.

Las robocalls continúan inundando los teléfonos

Hasta noviembre de 2019, los usuarios de teléfonos en los Estados Unidos habían recibido poco menos de 54,000 millones de llamadas automáticas, superando los 48,000 millones que se recibieron en 2018, según YouMail, un servicio privado de bloqueo de llamadas automáticas de estafadores.

El problema ha alcanzado tales proporciones que, según una encuesta de Consumer Reports representativa a nivel nacional, el 70% de los consumidores estadounidenses dice que no contestará el teléfono si no reconoce el número de la persona que llama. El 62% dice que dejan que la mayoría de las llamadas se vayan al correo de voz.

Los defensores de los consumidores, los legisladores y la industria de las telecomunicaciones aplaudieron la nueva legislación, anunciándola como un buen paso en la lucha contra las llamadas ilegales.

“Con esta legislación, las compañías telefónicas estarán obligadas a ofrecer a todos los consumidores protecciones nuevas y significativas contra estas llamadas y los estadounidenses finalmente obtendrán algo de alivio del timbre del teléfono”, dice Maureen Mahoney, analista de políticas de Consumer Reports.

“Este proyecto de ley bipartidista indudablemente hace avanzar el juego para proteger a los consumidores de las robocalls indeseadas, especialmente al exigir que todos los sistemas telefónicos de los Estados Unidos implementen una metodología de autenticación coordinada para mejorar la precisión del identificador de llamadas que se muestra en nuestros teléfonos”, dice la consejera principal del National Consumer Law Center, Margot Saunders.

La lucha contra las llamadas está lejos de terminar

Los defensores y la industria están de acuerdo en que todavía queda trabajo por hacer antes de que el problema de las llamadas de estafadores se resuelva completamente.

“Con todas las nuevas e importantes protecciones que este proyecto de ley ofrece a los consumidores contra las llamadas automáticas no deseadas y abusivas, el proyecto de ley final es también una oportunidad perdida para darles otras protecciones necesarias”, dice Mahoney de CR. El proyecto de ley omite algunas protecciones que habían sido incluidas en la versión anterior del proyecto de ley de la Cámara, como el mandato de aclarar el requisito de consentimiento del consumidor. Sin esa aclaración de cómo se supone que un consumidor debe dar o retirar su consentimiento, los defensores de la ley dicen que las llamadas de estafadores explotarán estas lagunas de protección.

“Continuaremos trabajando con el Congreso y la FCC [Comisión Federal de Comunicaciones] para conseguir que los consumidores tengan todas las protecciones que necesitan. Aún así, estamos muy contentos de que el Congreso esté tomando estas medidas y esperamos ayudar a que estas nuevas protecciones se implementen plenamente”, dice Mahoney.

Las llamadas falsas se enfrentan con un contrincante

La Ley TRACED, que entrará en vigor en 2020, debería ayudar a resolver el problema de las llamadas ilegales, especialmente el sistema de autenticación STIR/SHAKEN que combate los números falsos mediante el uso de huellas digitales o señales para ayudar a determinar si el número desde el que se realiza una llamada es el mismo que el que aparece en el identificador de llamadas.

Las llamadas falsas son aquellas en las que los estafadores enmascaran su identidad cambiando el número que aparece en el identificador de llamadas.

Las compañías de nivel 1 como AT&T, T-Mobile y Verizon han comenzado a implementar STIR/SHAKEN, y muchos consumidores pueden haber notado que sus teléfonos ahora les alertan sobre llamadas de números que parecen sospechosos con etiquetas como “probable estafa” [scam likely] o “probable spam”. Esto seguirá mejorando en los próximos meses.

Quedan obstáculos

Sin embargo, muchas compañías más pequeñas aún no han actualizado su infraestructura a los sistemas digitales necesarios para que STIR/SHAKEN funcione. Los estafadores de llamadas automáticas podrían aprovechar los números sin huellas digitales de STIR/SHAKEN para evitar su detección.

La Rural Broadband Association (NTCA) dice que sus miembros, muchos de los cuales todavía utilizan la vieja tecnología analógica, están trabajando duro para actualizar la tecnología digital, pero necesitan más tiempo para hacer el cambio y que los costos de pasar a la tecnología digital son un enorme desafío financiero y logístico.

“Estas empresas pueden tener un retraso, pero todavía tienen que aplicar un programa de mitigación de llamadas de estafadores para evitar que se produzcan llamadas ilegales”, dijo Mahoney. “Y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) tiene que identificar metodologías alternativas efectivas para proteger a los consumidores de llamadas falsas durante el retraso”.

Otra cuestión que aún debe abordarse es la coordinación internacional de la lucha contra las llamadas automáticas de estafadores. Muchos lugares donde se producen esas llamadas están en el extranjero y, a menos que los gobiernos puedan alinear mejor sus normas de aplicación de la ley y de autenticación de números, los estafadores fuera de las fronteras de los Estados Unidos seguirán haciendo sus llamadas sin mucha interrupción.

Los estafadores locales son más fáciles de rastrear

Las llamadas automáticas con base en los Estados Unidos se enfrentarán a un escrutinio más estricto y a sanciones. Las nuevas protecciones al consumidor aumentan la pena para las llamadas de estafadores intencionales que violan la ley, tales como las llamadas de telemercadeo que recibes aunque no les hayas dado tu consentimiento.

Solo se permite que te llamen aquellos vendedores de compañías con las que tienes una relación establecida, o a los que hayas dado permiso para que se pongan en contacto contigo. La FCC puede ahora imponer multas civiles de hasta $10,000 por llamada a los vendedores de telemercadeo deshonestos.

Y la nueva tecnología de identificación de llamadas también ayudará a acelerar el tiempo necesario para rastrear estas llamadas. Las huellas digitales STIR/SHAKEN pueden ayudar a las compañías telefónicas a escanear más rápidamente sus redes telefónicas para identificar, investigar y bloquear los números de teléfono problemáticos. Lo que antes llevaba meses o años ahora puede hacerse en cuestión de minutos.

Los consumidores obtendrán estos servicios de autenticación y bloqueo sin cargo adicional. Además, las compañías telefónicas se han comprometido a coordinar mejor sus esfuerzos con las fuerzas del orden.

Y las fuerzas policiales tendrán más tiempo para perseguir a los estafadores de llamadas automáticas. Anteriormente, el estatuto de limitaciones para procesar a estas personas duraba un año, pero a menudo tomaba más tiempo para investigar los casos de violaciones de llamadas automáticas. La nueva legislación ha ampliado ese período a 4 años.

Más allá de las llamadas automáticas, la legislación también ordena a la FCC a crear normas que ayuden a proteger a los suscriptores de la recepción de textos no deseados o textos automáticos, que también están acosando a los usuarios de teléfonos inteligentes.

Sin embargo, Richard Shockey, miembro del consejo asesor técnico de la FCC, subraya que los consumidores estadounidenses deben moderar sus expectativas. Shockey, que también es presidente de la junta directiva del SIP Forum, una organización sin fines de lucro que junto con la Alianza para Soluciones de la Industria de las Telecomunicaciones (ATIS) es la principal responsable de la estructura STIR/SHAKEN, predice que pasará una década antes de que la industria pueda eliminar las llamadas automáticas no deseadas.

“Hemos estado en esto durante unos 4 años y probablemente nos falten 10 años más”, dijo Shockey mientras se dirigía a la conferencia de la Asociación Profesional para el Compromiso con el Cliente (PACE) en Washington, D.C., a principios de este año.

Shockey no respondió a las solicitudes de comentarios de Consumer Reports para este informe.

Qué hacer ahora

Mientras tanto, aquí hay algunos pasos que puedes dar para protegerte de las llamadas de estafadores.

Anota tus números de teléfono en el registro Do Not Call (DNC). Al inscribirte, puedes solicitar que tu número de teléfono en casa o celular sea eliminado de las listas de llamadas utilizadas por las compañías legítimas de telemercadeo. Esto significa que recibirás menos llamadas de grupos legítimos que tratan de vender seguros o revestimientos de aluminio. Pero el registro no evitará que los estafadores (quienes ignoran la lista) se pongan en contacto contigo, y el registro DNC no cubre las llamadas de organizaciones como partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro y compañías con las que has establecido una relación comercial.

Presenta una queja ante la FTC y la FCC. La FTC mantiene una base de datos de las llamadas automáticas deshonestas. Esta lista es utilizada por la industria de bloqueo de llamadas y las compañías telefónicas para actualizar sus listas de bloqueo de llamadas. Además, con las disposiciones de aplicación más estrictas, las autoridades podrán perseguir a los infractores reincidentes de manera más agresiva que en el pasado.

Puedes presentar tu queja a la Comisión Federal de Comercio (FTC) aquí y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones aquí.

Considera obtener protección adicional de bloqueo de las robocalls. Si bien muchas compañías, incluyendo AT&T, Sprint, T-Mobile, U.S. Cellular y Verizon, ofrecen ahora servicios que pueden bloquear llamadas y alertarte sobre llamadas de posibles estafadores sin cargo adicional, es posible que puedas reforzar tu protección a través de protecciones adicionales ofrecidas por los proveedores de servicios o de aplicaciones. Nomorobo, disponible en la tienda de aplicaciones, cobra $2 al mes por su servicio (no hay costo para las líneas telefónicas de casa). También hay aplicaciones gratuitas como Hiya, Mr. Number, RoboKiller y YouMail. Si planeas descargar una aplicación de bloqueo de llamadas automáticas, ten en cuenta que implica compartir mucha información personal confidencial con estas empresas. Nomorobo no accede a tus listas de contactos, pero algunas aplicaciones gratuitas sí lo hacen.

Google lanzó recientemente una nueva herramienta llamada Call Screen que está incorporada en los smartphones Pixel de la compañía. Cuando recibes una llamada desde cualquier número, puedes oprimir “llamada de pantalla” en tu pantalla de inicio y Google Assistant responderá la llamada por ti y le pedirá a la persona que llama que se identifique y que explique por qué está llamando.

Cuando la persona que llama responde, se muestra una transcripción en tiempo real de la respuesta. Si se trata de alguien con quien deseas hablar, simplemente debes responder la llamada. Si no, puedes informar automáticamente a Google de la llamada como spam, así como registrarla o ponerla en una lista negra localmente en tu dispositivo. La herramienta bloqueará entonces el número para que no te llame en el futuro.

La herramienta también te permite seleccionar algunas respuestas hechas, como “Te llamo luego” [I’ll call you back]. La nueva tecnología eventualmente estaría disponible en otros dispositivos Android. Aunque herramientas como esta no impiden que el teléfono suene e interrumpa.

Actualiza tu lista de contactos. Esto es especialmente importante si eliges habilitar la lista blanca. Las listas blancas son similares a la función Do Not Disturb [No molestar] de muchos dispositivos que bloquean las llamadas de números que no están almacenados en tu teléfono. Es esencialmente como echar blanqueador a las llamadas de estafadores. Si tienes la función activada y esperas una llamada de alguien que no está en tu lista de contactos, es probable que pierdas la llamada.

En un iPhone, ve a Settings [Configuración] > Do Not Disturb [No molestar] > y oprime “Allow Calls From [Permitir llamadas de] para elegir a las personas que pueden llamarte. Activa la opción Repeated Calls [Llamadas repetidas] para permitir que se realicen llamadas repetidas desde el mismo número en caso de que se trate de una emergencia.

En un teléfono Android, ve a Settings [Configuración] > oprime Sound [Sonido] > Do Not Disturb [No molestar]. La aplicación también te permitirá elegir entre Exceptions [Excepciones] y Allow Calls [Permitir llamadas]. Luego, puedes elegir de quién son las llamadas que entran: Anyone [cualquiera], Contacts only [solo contactos] o Starred contacts only [solo contactos marcados con una estrella]. Para dejar de permitir que las llamadas entren, oprime None [Ninguno].

No interactúes con los estafadores. Ninguna tecnología es perfecta y es probable que algunas llamadas automáticas entren a pesar de tus mejores esfuerzos. Si respondes una llamada automática, cuelga inmediatamente. Aunque puede ser tentador dar a la persona que llama por teléfono un poco de tu tiempo, no te involucres. Si lo haces, solo estarás animando a los estafadores a que te sigan llamando.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.