7-Eleven cancela contrato a dueño de una franquicia por no abrir el 1 de enero

El hombre llevará el caso a los tribunales

Un hombre lucha en los tribunales con la firma que opera los minimercados 7-Eleven en Japón después de que se le cancelara el contrato a su franquicia.

Según el New York Times, Seven & I Holdings dejó de surtir a la tienda de Mitoshi Matsumoto en Hihashi-Osaka después de que no abriera el 1 de enero. La operadora de los 7-Eleven en Japón, y varios de los competidores, obligan a que las franquicias permanezcan abiertas todos los días del año las 24 horas del día.

El reporte dice que el inventario de la tienda de Matsumoto se agota con el correr de los días. El hombre perdió su acceso al punto de compra de los 7-Eleven. Dos de sus empleados ya buscan un nuevo empleo.

Un vocero de Seven & I dijo al NY Times que el contrato fue cancelado por quejas de clientes, y por los

comentarios despectivos que hizo Matsumoto contra la compañía en redes sociales.

El caso reabrió el debate sobre las duras condiciones labores en la industria de las tiendas de conveniencia o minimercados en Japón. Matsumoto ha decidido ir a los tribunales para inspirar a otros a levantar su voz.

El país asiático trata de remediar la crisis del “sobre trabajo” de su población después de que en 2018 se reportaran 568 suicidios de trabajadores. El fenómeno se conoce como “karoshi”.

“No importa si gano o pierdo”, dijo Matsumoto al Times. “Solo quiero revelar todo en mi caso. Creo que se hará justicia”.

El hombre dijo que sus clientes lo han respaldado y han comprado lo que queda del inventario.