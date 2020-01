México, el hermano mayor en América Latina, afirma López Obrador

El mandatario mexicano destaca la política internacional del país

MÉXICO – A pesar de las recientes criticas por el asilo a Evo Morales, exmandatario de Bolivia, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en todas partes ya ven a México como el hermano mayor en América Latina y el Caribe.

Durante una reunión con embajadores y cónsules, el mandatario afirmó destacó la política exterior del país.

“A ustedes agradecerles lo que hacen, su trabajo profesional, su equipo de primer orden, todo lo que tiene que ver con el Servicio Exterior es de las disciplinas mejor conservadas, es de las tareas más bien cumplidas en lo profesional, todo lo que es el trabajo de los diplomáticos, nuestra política exterior es ejemplar, algo reconocido en todas partes, ya de nuevo empiezan a hablar de que México, como se decía antes, es el hermano mayor en América Latina y El Caribe”, expresó AMLO durante la reunió con los diplomáticos extranjeros.

El mandatario minimizó las criticas hechas a su gobierno por el asilo político otorgado a Evo Morales, tras renunciar a la presidencia de Bolivia, donde permaneció casi 14 años.

AMLO no perdió la oportunidad para destacar la democracia del país y su política exterior.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, dijo que la relación sigue siendo de respeto, tal como lo ha manifestado de se el inicio de su administración.

“Y en lo que tiene que ver con la vecindad con Estados Unidos, lo mismo, hay una relación respetuosa, de respeto mutuo con el Gobierno de Estados Unidos y es la relación que queremos mantener con todos los gobiernos y pueblos del mundo”.

López Obrador agradeció a canciller Marcelo Ebrard por ayudarlo y representarlo en el extranjero, ya que él no viaja.

“Ha sido para mi de gran apoyo el contar con el trabajo, la conducción en política exterior de Marcelo Ebrard, me ha ayudado mucho. Ya ven que no me gusta viajar mucho, no necesito hacer, tengo una muy buena representación, Marcelo me representa muy bien en todos los foros y lo va a seguir haciendo”, expresó.

También reconoció la labor de la recién expulsada Embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, y de la Embajadora en Estados Unidos, Martha Bárcena.

“Reconocimiento a nuestra Embajadora María Teresa Mercado Pérez, nuestra Embajadora en Bolivia, que hizo un trabajo extraordinario, se logró poner en alto la política exterior de México como siempre en esto que es tradición, el derecho de asilo”, afirmó.

“Quiero agradecer mucho a la Embajadora de México en Washington, Martha Elena Bárcena, por su labor, por su trabajo. Sí saben que la relación con Estados Unidos históricamente ha sido difícil, compleja y hemos tenido una fortuna de mantener una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos y esto ha sido posible por el trabajo que se ha hecho”.

Durante media hora, López Obrador instruyó a Embajadores y Cónsules en los programas de la Cuarta Transformación, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el futuro.

Les dijo que el combate a la corrupción será el distintivo de este Gobierno y que eso, junto con no permitir la impunidad, mejorará la seguridad.

“Se llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura de México, algo absurdo porque en nuestro pueblo hay una gran reserva de valores”, agregó, en alusión a declaraciones del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Con información de agencias