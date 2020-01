Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Durante los próximos días prepárate para disfrutar de muestras de arte y de los más diversos géneros musicales a través de conciertos y festivales por toda la ciudad.

Jueves 9

Evolución de un sonero

No te puedes perder el espectáculo que ofrecerá el cantante, poeta y actor Flaco Navaja acompañado por su banda The Razor Blades. El artista, que cumple dos décadas sobre los escenarios, en esta oportunidad no solo hará gala de sus dotes para la poesía y el canto sino que compartirá la historia de su vida con altas y bajas. A partir de las 9 p.m. Hasta el 19 de enero en teatro Pregones / Puerto Rican Traveling Theater en el 304 W 47 St, Manhattan. Información: http://www.pregonesprtt.org

‘Freestyle Love Supreme’

Si todavía no has visto ‘Freestyle Love Supreme’, tienes tiempo de asistir a una función del show que tendrá su última presentación el domingo 12 de enero. Esta producción reúne en escena a varios artistas que funden rap, música, humor e improvisaciones teatrales. ‘Freestyle Love Supreme’ fue creado por Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda Miranda y Anthony Veneziale. En el Booth Theater, 222 W. 45th street. Información: http://www.freestylelovesupreme.com

Viernes 10

Grupo Rebolú

Disfruta de la música del Grupo Rebolú, que trae a escena ritmos afrocolombianos provenientes de la costa caribeña del referido país, con un toque urbano. El grupo está integrado por Ronald Polo, vocalista, compositor y gaitero, Morris Cañate, percusionista, y Johana Castañeda. Rebolú combina cumbia, porro, chalupa, tambora y bullerengue. Esta agrupación, radicada en la ciudad, estará en concierto en Terraza 7, en Queens. Desde las 10 p.m. En el 40-19 Gleane St. Elmhurst, Información: http://www.terraza7.com

‘The Woman in Black’ en el McKittrick Hotel

El McKittrick Hotel invita a disfrutar de ‘The Woman in Black’, considerada una de las obras más exitosas de West End, distrito de los teatros en Reino Unido. ‘The Woman in Black’ cuenta la historia de un joven abogado que llega a un pueblo pequeño que guarda un gran secreto. El montaje, dirigido por Robin Herford, estará en cartel por tiempo limitado. En The Club Car, en el McKittrick Hotel a las 8 p.m., en el 530 West 27th street. Información: http://www.mckittrickhotel.com

Sábado 11

Hello Panda Festival

Vive una singular experiencia durante el Hello Panda Festival: Lantern World for Families. Este evento, que se extenderá hasta el 26 de enero, promete una divertida aventura para compartir en familia. Con más de 100 exhibiciones de faroles y experiencias interactivas, el primer Hello Panda Festival está diseñado para despertar los sentidos e inspirar la imaginación. Este evento celebra el arte tradicional chino de la fabricación de faroles con exhibiciones de lámparas de luz y color hechas a mano por artesanos. A partir de las 5 p.m., en Citi Field, Queens. Información: http://www.hellopandafest.com

Noche de flamenco en Queens

Déjate envolver por toda la pasión que provoca el flamenco durante un espectáculo que incluirá baile canto y música en vivo. La compañía Nueva York Flamenco City ofrecerá un show encabezado por la bailarina Adriana Olivares, de origen venezolano, quien estará acompañada por el guitarrista brasileño Adrián Alvarado y el cantaor español Alfonso Cid. A partir de las 9:30 p.m., en Terraza 7, ubicada en el 40-49 Gleane St., Elmhurst. Información: http://www.terraza7.com

Muestra: Arte de El Bronx

Visita una muestra de arte que exhibe los trabajos de 10 artistas de El Bronx, todos de menos de 30 años de edad. La obra, que ha sido curada por Kiara Cristina Ventura de Artsy Window, no solo recoge el arte de los creadores sino también experiencias personales y la manera en que la cultura callejera ha marcado sus obras. Entre los diversos tipos de expresiones artísticas que recoge la muestra figuran la fotografía, video, pintura, escultura y arte textil. Hasta el 26 de febrero en Longwood Art Gallery Center, en Hostos Community College. Gratis. Información: http://www.hostos.cuny.edu/culturearts

Domingo 12

El GlobalFest en el Copacabana Club

Prepárate para disfrutar de una muestra musical que traerá a la ciudad ritmos de todo el mundo, durante la más reciente edición del GlobalFest que tendrá como escenario el Copacabana Club. En esta entrega podrás escuchar las propuestas de artistas de Brasil, Estados Unidos, Turquía y Senegal, entre otros países. La representación latina estará a cargo de la cantante franco-venezolana Sophie Fustec, mejor conocida como ‘La Chica’. Desde las 6 p.m., en el 268 West 47 street. Entradas en: http://www.eventbrite.com

Lunes 13

Exhibición: Nueva York en números

Explora ‘Who We Are: visualizing NYC by the numbers’, una muestra que de corte multimedia que examina la importancia y el impacto del censo, que ha sido curada por Kubi Ackerman en colaboración con Sarah Henry y Monxo López. La exhibición, que se encuentra en el Museum of the City of New York, está acompañada además por un programa de conferencias en torno al tema del censo. En el 1220 5th avenue. Información: http://www.mcny.org