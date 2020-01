Aracely Arámbula reveló quién es, ahora, el papá de sus hijos

Luis Miguel no llegó ni llamó a sus pequeños hijos para celebrar su cumpleaños... ni un regalito les envió y así lo revela la protagonista de La Doña 2 de Telemundo

Aracely Arámbula celebró hace unos días el cumpleaños número 13 de su hijo Miguel. Y se reveló que en esta fiesta Luis Miguel no estuvo, y tampoco llamó.

El cantante volvió a quedar mal con sus hijos y la actriz reveló, ante las cámaras, quién es el hombre que actualmente se ha convertido en el papá de sus hijos. “No, no llamó el papá. Como yo estoy con mi papá y mi papá es un divino y es un espectacular papá, tiene mucho padre con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos… Mis hijos están felices, están en una familia muy unida y una familia divina que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor que la verdad no extrañamos nada”, dijo la cantante.

“La única persona de allá que está muy al pendiente de mis hijos es su madrina, que es Natalia, y que no es de allá, que fue en ese tiempo, ella es madrina de nacimiento”, aseveró la protagonista de La Doña 2, el nuevo éxito de Telemundo, que según confirmó la actriz tendrá una tercera temporada.

Pese al mal trago que vive la actriz con Luis Miguel, ella no se arrepiente de haber compartido su vida con él.

“No hay que arrepentirse de nada, además mis hijos hermosos, cómo me voy a arrepentir, mis hijos nacieron de un gran amor. Yo estoy feliz y agradecida con la vida, no puedo pedir más”.